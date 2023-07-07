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下周水氣漸移入 賈新興：觀察15日起熱帶性低氣壓發展

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
賈新興說，歐美展期資料顯示，15日至8月4日起菲律賓東方及南海一帶熱帶性低氣壓有發展的趨勢。圖／取自「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道
賈新興說，歐美展期資料顯示，15日至8月4日起菲律賓東方及南海一帶熱帶性低氣壓有發展的趨勢。圖／取自「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道

7月進入颱風季，近期會有颱風嗎？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，觀察15日至8月4日起菲律賓東方及南海一帶熱帶性低氣壓發展的狀態。

今天是24節氣的小暑，天氣高溫炎熱。賈新興說，明天午後山區有零星短暫陣雨，周日至下周一山區有局部短暫陣雨，此期間台東有焚風發生的機率， 大台北局部地區高溫有超過37度的機率。請節約用水， 高溫悶熱、 防曬、防紫外線避免中暑。

他表示，下周二至16日東南水氣漸移入，屏東有局部短暫雨，午後西半部及宜花東山區有局部短暫陣雨。

賈新興說，歐美展期資料顯示，15日至8月4日起菲律賓東方及南海一帶熱帶性低氣壓有發展的趨勢。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。

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