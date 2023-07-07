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今天小暑至周末就是熱 下周午後雨增多

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天到周日上半天維持比較穩定、高溫的天氣型態北部、花東、西半部內陸有36度或以上的高溫機會。示意圖／本報資料照片
今天到周日上半天維持比較穩定、高溫的天氣型態北部、花東、西半部內陸有36度或以上的高溫機會。示意圖／本報資料照片

今天是24節氣的小暑。今天到周日上半天仍受到太平洋高壓及西南風環境影響，維持比較穩定、高溫的天氣型態。天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，北部、花東、西半部內陸有36度或以上的高溫機會，清晨到上午中南部偶有零星降雨機會，山區午後仍有小範圍熱對流發展的機率。

他說，預估周日下半天風向將轉為西南到偏南風，山區午後熱對流發展的條件稍好轉，到山區活動可能就需要留意下午的天氣變化。

柯聿寧表示，下周太平洋高壓勢力將往北移動，台灣位於太平洋高壓西南側、高壓邊緣東南到偏南風的環境，雖然高溫的情況不像本周這麼明顯，但受到東南方暖濕空氣影響，溫度感受上還是比較高，午後山區容易有熱對流發展，而且有機會往平地擴展，下半天的天氣不太穩定。

柯聿寧說，周末的溫度仍高，而且受到華南比較乾熱的空氣移入，北部高溫的持續時間長，外出需適時補充水分、做好防曬準備，以防中暑。

下周則轉為午後對流比較活躍的天氣型態，柯聿寧提醒，下午需留意天氣變化，到河川溪流附近也要注意上游的天氣，聽到雷聲請入室內。

高溫 防曬 雨量

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