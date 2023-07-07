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24節氣小暑 雙北花東恐飆38度極端高溫

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
今天起3天全台高溫炎熱。圖／取自氣象局網站
今天起3天全台高溫炎熱。圖／取自氣象局網站

今天是24節氣的小暑。西南風影響，台東縣地區有焚風發生的機率，中央氣象局發布高溫資訊（橙色），今天白天台北市地區、新北市地區、花蓮縣地區、台東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

基隆市地區、桃園市地區、苗栗縣地區、台中市地區、彰化縣地區、雲林縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新竹縣地區、南投縣地區、嘉義縣地區、宜蘭縣地區為黃色燈號。

高溫橙色38燈號：台北市、新北市、花蓮縣、台東縣。

高溫橙色36燈號：基隆市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣。

高溫黃色燈號：新竹縣、南投縣、嘉義縣、宜蘭縣。

氣象局說，今、明兩天各地及澎湖、金門、馬祖晴朗炎熱，午後山區有零星短暫雷陣雨；桃園以北地區及花東縱谷有37度以上高溫發生的機率，東南部地區易有焚風發生；苗栗以北沿海空曠地區及蘭嶼、馬祖易有8至9級強陣風。

今天太平洋高壓勢力較強，以及西南風帶來的暖空氣，除了新竹市及澎、金、馬高溫預報溫度未達36度之外，其他各縣市高溫均可能達36度以上。

受到地形沉降或焚風影響，桃園以北及花東縱谷有37度以上高溫發生的機率。台北市及花蓮縣也有可能出現局部38度的極端高溫。

今天上午開始紫外線指數可達過量級至危險級，外出活動務必要做好防曬措施並多補充水分。由於環境水氣偏少，各地大多為晴到多雲，只有山區午後有零星短暫雷陣雨。

今天各地高溫炎熱。圖／取自氣象局網站
今天各地高溫炎熱。圖／取自氣象局網站
西南風影響，今天依舊各地高溫炎熱。本報資料照片
西南風影響，今天依舊各地高溫炎熱。本報資料照片

高溫 馬祖

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