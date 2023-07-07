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健康你我他／走出失婚、罹癌 常保樂觀 樂享生活

聯合報／ 文．圖／董蓮蓉（北市中正）
住院期間，鄰居三不五時的送水果探望，讓我倍感溫馨。圖／讀者提供
住院期間，鄰居三不五時的送水果探望，讓我倍感溫馨。圖／讀者提供

非我所願，更非我所想，迫於失婚的無奈，我不得不搬離夫家一個人住。16年來，我從夜夜哭泣的女人，蛻變成獨立堅強的老人，其心路歷程至今難忘。

剛離婚時，我滿懷怨恨，天天望著滿室孤寂，夜夜哭泣到天明。那時沒有網路，更沒有社交平台，在無人求助下，我只能將滿腹的悲痛發洩於日記中，卻仍無法釋懷，因此不到半年，竟惹「癌」上身。

當我被宣判罹患乳癌時，在門診室外崩潰大哭，引來同心緣志工的關懷，也因緣際會的參與了同心緣10周年慶的活動。在會場，我看到許多乳癌患者，各個積極、正面，全場洋溢著歡笑，我深受感動，因此也加入了志工的行列，從此變得豁然開朗。

如今我仍是一個人住，但我並不孤獨，因為現在網路發達，我可藉由線上學習各種知識，並將心路歷程與人分享，每天過得非常充實。今年我兩度住院開刀，住院期間都是鄰居幫我代收信件，回家後，更會三不五時的送水果來探望，讓我倍感溫馨。

如今年近70，深刻體會到一個人住，就要先經濟獨立，才不至淪為下流老人；平時要敦親睦鄰，才能在需要的時候得到幫助；更重要的是常保樂觀的心情，才不會惹病上身；平時勤學習、多運動，避免失智或失能，只要能動、能吃、能自理，就能樂享一個人住的悠哉生活。

乳癌 患者

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