名人逝世恐釀維特效應 大眾應更有「同理心」

藝人李玟（Coco）不幸自殺身亡，對大眾與粉絲們造成衝擊。過往經驗顯示，名人自殺經媒體大幅報導後，短期可能出現自殺率上升，然而這是可以避免的，適當的報導與討論，可以鼓勵求助與傳布正確知識，保護民眾的心理健康。

透過對名人的心理認同，自殺想法與行動可能從一個事件散布到一般人，如同病毒在人群中傳播一樣，而媒體與網路不幸成為媒介，稱為「維特效應」，源自德國知名小說「少年維特的煩惱」發表後，有讀者模仿故事主角的自殺行為。在台灣，曾有知名藝人倪敏然自殺事件後被媒體密集報導近一個月，同時間發生自殺人數增多70人的憾事。

我們曾在知名作家林奕含自殺事件後，進行網路問卷調查分析，發現因事件報導而產生低落情緒的讀者，具有和作家相似的特徵，例如女性、年輕、已婚，以及過去曾接受精神科治療，他們會花比較多時間搜尋與閱讀網路上的相關報導；本來就有情緒困擾的人，在接觸作家自殺報導後更容易產生自殺想法，也較不願主動求助。這顯示「認同名人」的心理現象，較易發生在與名人有類似處境，以及原有心理健康困擾的人身上，值得留意、關懷。

世界衛生組織對於媒體自殺報導有「六不六要」指引，建議不要過度、重覆與渲染式報導，也不要簡化自殺原因或詳述自殺方法，同時要提供正確求助資訊、因應壓力的範例，以及自殺與憂鬱症的正確知識（如自殺行為的警訊與嚴重憂鬱的症狀），以及防治方法（例如詢問自殺想法、傾聽關懷，與適時轉介專業人員的評估與治療）。

過往媒體報導自殺時，總會在最末提供求助資訊，以及鼓勵的話語。然而，這些鼓勵的話不見得可以產生預期效果。我們最近進行網路調查，請有自殺想法的人為這些鼓勵的話評分，發現有些反而引發負面感受，例如「自殺不能解決問題」或「自殺會留給家人無比悲痛」，可能是因為它們讓人覺得同理心不足，應該要避免這些用言。

媒體如果要加上鼓勵訊息，可考慮下面說法，感受較為正面：「勇敢求救並非弱者，如果您覺得痛苦或沒有出路，您並不孤單，請撥打：1925安心專線，1995生命線，1980張老師 」。

李玟生前期待用歌聲點亮粉絲們的每一天，或許也會希望關注她的人常保平安。我們可採取行動阻絕名人自殺的負面效應，甚至創造大眾發揮同理心、增進心理健康知識，主動求助的文化。