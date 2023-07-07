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非凝血因子藥 擴大給付

聯合報／ 記者許政榆／台北報導

血友病為基因缺陷導致凝血功能異常，國內約有一千名患者，其中以缺乏第八凝血因子的Ａ型血友病患居多，因病情常有持續性關節出血，須定期注射凝血因子藥物控制病情。近年皮下注射藥物問世，過去健保僅給付高抗體Ａ型血友患者，今年七月擴大給付納入非抗體病患，首年健保支出十億多元藥費，約有百位病患受惠。

健保署醫審及藥材組長黃育文指出，健保給付非抗體Ａ型血友病患者施打皮下注射藥物，給付條件為「十二歲以下兒童」，「十二歲以上但需有接受第八凝血因子達建議劑量上限，且年自發性出血次數大於六次」、「曾發生腦出血」、「目標關節出血半年超過三次以上」者，以平均體重估計，每位病童一年藥費約為五三七萬元，成人病患一年為一二四一萬元。

台大醫院內科部血液科主治醫師周聖傑表示，血友病友大多為男性，患者約兩歲開始須接受預防性治療，避免關節出血損傷。近年已研發出模擬第八凝血因子抗體的藥物，改以皮下注射，藥物半衰期達卅天。

台灣血栓暨止血學會榮譽理事長沈銘鏡說，血友病患早年治療為施打全血漿，但造成肌肉、關節傷害大，近年來研發出長短效的非凝血因子藥物，預防出血效果佳，樂見納入給付。

患者 健保 台大醫院

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