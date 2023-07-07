本土霍亂今年首例 曾吃生蠔

今年首例本土霍亂現蹤，衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，一名北部廿多歲男性，六月廿八日出現腹痛及連續性腹瀉，隔日竟腹瀉高達十五次就醫，經採檢於七月五日確認是感染產毒性霍亂弧菌（血清型O1—Ogawa），男子發病前曾食用生魚片及生蠔，但感染源仍待釐清，目前個案已無腹瀉，三名家人及一名共食者皆無疑似症狀。

曾淑慧說，霍亂為急性細菌性腸道傳染病，潛伏期為二至三天，透過食用受汙染的食物或水傳播，感染症狀為大量米湯樣水性腹瀉、嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭等。該個案近期無國內外旅遊史，三餐多為外食便當，衛生單位已啟動疫情防治調查。

曾淑慧提醒，霍亂弧菌可久存在汙水中，一旦生食受汙染水域捕獲的海鮮，特別是甲殼類或貝類，就有可能遭受感染，應避免食用生魚片、生蠔或未熟貝類等。

馬偕醫院腎臟內科主任林承叡表示，霍亂會產生持續腹瀉，但夏季食物易腐敗滋生細菌，民眾也出現類似症狀，難以判斷是一般腸胃炎或霍亂，若症狀持續一、兩天沒有緩解應盡速就醫。