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澎湖惠民醫院 重建動工

聯合報／ 記者石秀華／澎湖報導

天主教靈醫會惠民醫院深耕澎湖66年，因建物老舊，安全堪慮，空間亦不足，計畫重建，但招標過程面臨缺工、缺料、建材上漲困境，加上人力、物料都需從台灣支援，以致原本5.5億經費暴增到8.3億，幸在各界幫忙下，今年3月終於完成發包，昨天動土開工，預計2年後完工。

澎湖縣惠民醫院前身是天主教神父何義士創立的「瑪利診所」，1957年神父羅德信接手創辦惠民醫院，靈醫會神父及醫療人員遠渡重洋到澎湖深耕66年，長期為澎湖醫療、長照奉獻。

惠民醫院因建物老舊，安全堪慮，空間也不足，院方計畫在澎湖許家村重建院區並打造醫療長照園區，2021年12月28日啟動重建工程後，招標過程缺工、缺料，以致總經費飆漲到8.3億元，目前尚需大力勸募支應。

澎湖縣長陳光復昨出席澎湖惠民醫院開工奠基祈福典禮，特別感謝惠民醫院長期為澎湖醫療、長照奉獻，期許異地重建的惠民醫院能提升離島長照服務量能，照顧更多澎湖鄉親。

重建後的惠民醫院規畫建造2棟大樓，可容納160床，供99人住宿、60人接受日照服務，並提供每年2400人次的居家長照服務，是一個兼顧長照、門診、住院、透析、復健及居家護理等醫療服務的園區。

澎湖縣 長照 神父

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