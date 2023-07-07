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登革熱延燒高屏 衛生局：防疫同作戰 拒噴藥將開罰

聯合報／ 記者潘欣中徐如宜王勇超／連線報導
屏東縣出現首例本土登革熱病例，縣府昨天展開社區環境清消，也出動天溝巡視攝影器，不讓天溝成為病媒蚊死角。圖／屏東縣環保局提供
屏東縣出現首例本土登革熱病例，縣府昨天展開社區環境清消，也出動天溝巡視攝影器，不讓天溝成為病媒蚊死角。圖／屏東縣環保局提供

登革熱在南台灣延燒，屏東時隔6年再有病例現蹤，高雄今年也有7例，衛生局積極噴藥撲滅病媒蚊，有網友想假裝不在，不打算配合，被家人告誡會罰錢，他質疑衛生局能強制噴藥嗎？台灣是否已變共產黨？衛生局強調，防疫視同作戰，確診案例周圍100公尺內需於48時內清除病媒蚊，民眾若抗拒將開立舉發單，可罰6萬至30萬元。

屏東1名曾到雲林古坑的62歲婦人前天確診登革熱，是屏縣今年首例本土病例，她6月30日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、嘔吐、食慾不振等疑似症狀，前天下午證實確診，屏縣府為防堵疫情擴散，已展開清消。

高雄昨天則新增2例確診個案，1例是住三民區的建築工、1例是湖內區移工，2人都曾到台南，高雄今年已累計7病例，市長陳其邁指會調整防疫策略，著重精準打擊及區域聯防。

不過有名網友在PTT發文，指前天休假原想睡到下午，結果媽媽告知等一下有人來噴藥，假裝人不在家會被罰5萬元，還會請鎖匠開門噴藥，他疑惑這是真的還是假的，「高雄登革熱噴藥這麼強制的喔？台灣變共產黨了嗎？」

高市衛生局解釋，登革熱是法定急性傳染病，在非以裁罰為目的前提下，防疫團隊會前往應防治社區逐戶通知，請民眾依時間配合防疫；民眾未住當地而未接獲通知；當天無人在家且鎖匠無法開鎖或現場拒絕防疫人員入內噴藥，都會依傳染病防治法第38條貼舉發單，若48小時內完成補噴藥就撤單，若未配合完成噴藥，可依法開罰6萬至30萬元。

衛生局 登革熱 確診

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