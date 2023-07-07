中南部環團 北上挺反四接

環保署今天下午將舉行基隆四接案第五次環評會議，中南部環團昨北上力挺反四接，呼籲協和電廠應改建成再生能源廠、提高用戶大電自發綠電、推動有感碳稅制度，才能拯救中南部人的肺；支持四接的六名學者則發聲明重申，協和電廠以油換氣，才是現階段補足北東電網電力最務實的解方。

彰化縣環保聯盟總幹事施用英強調，台灣不缺電，但政府拚命蓋電廠，犧牲珍貴自然生態資源，從三接破壞藻礁，到這次四接破壞珊瑚，接下來還有台中的五接及離岸風電迫害白海豚棲地，已違反永續發展目標，呼籲國人一起拒絕高排碳電廠，支持改為再生能源電廠。

南部反空汙聯盟代表洪輝祥點名日前支持四接的中興大學環工系教授莊秉潔，質疑他收台電、中油的錢才支持三接、四接。莊秉潔對此言論感到啼笑皆非，強調非核無煤是他的理想，誰都買不了他的良心。