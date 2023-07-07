「一刻也不能等」 桃竹竹苗月票再送審

桃竹竹苗生活圈通勤月票日前遭交通部退回，新竹市府昨指出，4縣市已根據審查委員建議，提早修正計畫書，前天已再提中央審查，盼交通部盡速舉行第2次審查會議，及早核定上路。交通部公路總局表示，剛收到地方修正方案，會盡速排程審查。

「為了市民權益，一刻也不能等。」新竹市交通處長倪茂榮指出，公路總局6月21日審查時，提出多項意見，迄今未收到會議紀錄，4縣市為爭取民眾權益，已先就自行記錄的意見提修正案，展現桃竹竹苗生活圈的殷殷期盼，也是竹市長高虹安落實「交通暢行」施政藍圖的具體行動。

竹市府表示，通勤月票方案待交通部核定後，即可同步啟動相關前置作業，包含與客運業者、刷卡機廠商、票證公司溝通修改軟硬體，並於台鐵車站設置月票系統與刷卡機，屆時也請交通部協助台鐵局盡速完成系統建置。

3大生活圈TPASS通勤月票已先行上路，台鐵基層怒控，因票證系統整合不及，被趕鴨子上架，每天至少有數百件刷卡異常，為解決票卡辨識異常問題，搞得人仰馬翻，連日加班到深夜。據了解，因為TPASS方案開放悠遊卡、一卡通等電子票證設定，打破票務「1卡1優惠」規則，10縣市社福卡等「混血卡」出籠，頻傳辨識異常，台鐵將急召票證廠商救援。

台鐵產業工會秘書長朱智宇指出，台鐵為TPASS專用通道布建的刷卡機，6月中旬才陸續裝上，未經完整測試就上線，系統本來就不穩，加上專用通道最後又開放10縣市社福卡搭乘，讓問題加乘，更加複雜。

他說，月票政策倉促上路後，票卡辨識異常、系統誤扣問題頻傳，現在只能「穿西裝改西裝」，基層忙到三更半夜仍留守工作崗位。另外，與乘客接觸的前線員工也沒應對方針可循，無所適從，部分乘客更因刷卡失敗趕不上火車而不滿，籲交通部盡速解決。