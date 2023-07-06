月票沒加註「行政院」就拒發補助款？公總晚間急澄清
三大生活圈公共運輸通勤月票7月1日上路，傳出交通部因地方政府宣傳未加註「行政院」拒發補助款。交通部公路總局澄清，要求加註「TPASS行政院通勤月票」是為避免民眾混淆中央及地方各有不同月票措施，也為彰顯此次由中央主導，地方參與共同合作推動月票政策，公文並無提及未揭露行政院即不予補助情事。
國民黨台北市議會黨團書記長王欣儀今指出，根據公路總局於6月26日發往全台地方政府的公文，要求地方政府各項海報、文宣品、車輛及場站在宣傳通勤月票時，都必須加上「TPASS行政院通勤月票」，如果省略或是不露出就取消補助款。
公路總局表示，北中南三大生活圈公共運輸通勤月票計畫早在今年6月1日即核定並匡列補助經費額度，後續中央將會依計畫內容及民眾實際搭乘使用情形補助經費，與TPASS文宣資訊是否有標示「行政院」無關，更無所謂以未露出TPASS行政院通勤月票威脅地方不予補助之事。
公路總局指出，月票政策為一全國性措施，為了加強宣導7月1日三大生活圈月票上路資訊，先前已要求各地方政府及運具場站提前做好宣導及相關導引標示，6月下旬至各運具場站巡查發現，部分縣市政府僅揭露當地區域月票資訊，而無TPASS行政院通勤月票相關露出，易讓民眾混淆中央及地方各有不同月票措施，或誤以為是原本地方既有月票方案。
公路總局說明，6月26日行文請地方政府改善，要求在宣導月票時應盡量將TPASS行政院通勤月票完整揭露，並加強相關標示，如有區域識別需要也可採加註方式，以彰顯此次由中央主導，地方參與共同合作推動月票政策。公文內容並無以未揭露行政院即不予補助之事。
公路總局也說，這次TPASS月票在部分軌道系統如台鐵、桃捷及中捷是採用專用通道，如果沒有相關標示及導引易造成民眾走錯通道影響通行，7月1日月票上路時雖仍有零星走錯通道情形，但大部分民眾可清楚月票使用相關標示與導引。
另針對地方政府反映中央補助款尚未預撥，公路總局說明，主因地方部分收據及資料未完整檢附，已要求補正；另考量目前月票銷售量與地方政府當時計畫預估數量尚有落差，審核後本周將依目前銷售量推估先行預撥7至8月中央補助款，後續地方政府可依月票實際銷售及使用情形再向該局申請經費預撥。另也提醒地方政府儘速撥至清分單位，以利補助經費整體運用及避免產生缺口。
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