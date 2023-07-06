3500名受助者將受衝擊 聯勸一日捐需要小小愛心匯聚

聯合勸募經典活動一日捐今舉辦記者會。聯勸理事長鄭信真提到一日捐作為創會活動，透過單筆捐款方式邀請民眾參與，多年來成為上班族及社會新鮮人支持公益的最佳選擇，但近2年環境變動影響甚鉅，去年一日捐單筆捐款筆數下滑近5成，預估逾3500名受助者的服務將受衝擊，呼籲大眾小小善意帶來的幫助比想像得大很多，請大家用行動支持一日捐。

愛心大使陳妤分享接獲邀約時特地上網搜尋「聯合勸募」，發現30年來有許多深具影響力的前輩為一日捐活動號召呼籲，可見一日捐為弱勢朋友帶來實質幫助與意義，藉由這個機會也讓大家知道，做公益並不是一定要有很多的錢才能做，透過一日捐將每個人的一點點愛心匯聚就能成為重要的助人經費。

聯勸秘書長朱紫碧也提到，2023年聯合勸募共支持489件助人方案總挹注金額逾2.8億元，一日捐可以將大家的愛心轉化為實際的助人服務，例如今天參與記者會的孩子們，從一開始對職涯毫無概念，經過引導探索、開辦相關服務課程，終於他們正一步步朝自己的夢想前進，要滿足更多的服務需求就需要更多人支持響應。

來自單親家庭的阿哲，爸爸以夜班工作維生，父子鮮少互動，平時由阿公阿嬤負責照顧，剛上國中時阿哲沉迷手機，生活步調及學習動力都受到影響，老邁的祖父母對阿哲的生活提醒也逐漸力不從心。透過轉介，阿哲來到小屋，每周至少3天參與包含體能、烹飪、音樂等多元化課程，讓阿哲的課後生活有了新的重心，暑假期間更加入微電影創作計畫擔任副導角色，每次總能在關鍵時刻提出關鍵建議，替劇組團隊解決困難，這些成功經驗，讓步入9年級的阿哲更懂得面對挑戰，並找到方向。