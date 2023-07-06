牙醫診所Google評價「2.1顆星」 女子不信慘吞一大口血水

聯合新聞網／ 綜合報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

Google評價準嗎？部分店家業者會利用此機制行銷宣傳，吸引民眾給予高評分，又或是變成消費者發洩情緒的管道，有一名女子不相信Google評價的真實性，赴「2.1顆星」牙醫診所就診，慘遇超兇女牙醫，洗牙未注意口中水量，女病患自救卻嗆到吞了一大口血水。

該女病患於Dcard以「牙醫對我破口大罵」為題發文表示，近日因為牙齒搖晃看牙醫，她進第一次去的診所填完初診單，等待時間無聊看了Google評價，發現才2.1顆星，但想說「沒事應該糟不到哪裡去吧！」，所以繼續乖乖等待，事後則後悔「為啥不信任網路評價」。

起初診間沒開空調，女牙醫看到有人才叫護理師開冷氣，後來女病患見女牙醫不會拔工具，還叫護理師幫忙，「這時候我開始覺得不對勁想逃跑了，但我還是乖乖有禮貌的微笑等她」，然而，女病患最傻眼的是，洗牙時才發現女牙醫沒牙助，直接把洗口水的器具插嘴巴就放著不管，「因為真的積太多水，我有嘗試移動位置拯救我自己，但我這個外行人根本不會吸口水，我直接被一大口的洗牙水嗆到」。

豈料，女牙醫雲淡風輕的說「那個水不要吞下去欸，是你自己太緊張才會嗆到」，女病患一氣之下直接說「我不洗了，診療費簽名單我照簽沒關係」，還禮貌微笑說謝謝，沒想到，女牙醫追出診間到櫃台怒罵「你們年輕人就是很任性，不想要就直接說不要，也不聽聽老人家意見」，女病患被嚇呆，但因自認沒做錯事便冷回「我從來沒有遇過會讓我嗆到的牙醫師」，對方卻說「就沒牙助，一個人忙不過來」。

女病患透露，一想到自己吞下那一大口的血水和被罵的樣子真的超委屈，「我回家甚至噁心到狂吐」，很想檢舉診所惡劣態度，但小間診所完全沒辦法，只能忍氣吞聲，想告誡大家如果要看牙醫先參考評價。

網友紛紛說「看評論是真的很鬧，笑死」、「洗牙其實不太需要牙助」、「感覺是技術問題」，不過，有人緩頰「洗牙流血真的不能算她的鍋，牙齦只要有發炎，就是會流血」。

牙醫 Dcard 醫師

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