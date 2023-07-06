收錢挺四接？莊秉潔指非核無煤是理想 反批環保潑髒水

中南部環團今北上挺反四接，南部反空汙聯盟代表洪輝祥甚至公開指控支持四接的中興大學環工系教授莊秉潔，收台電、中油的錢而支持三接、四接。莊秉潔今發表聲明表示，對此言論感到啼笑皆非，強調非核無煤是他的理想，但也知道須有務實過程，他會做該做的研究、說該說的話，誰都買不了他的良心，環保也不是禁止開發、貼標籤、潑髒水。

莊秉潔表示，他確實曾在2017至2018年間接受台電約100萬元的經費進行中火的空汙研究計畫，但他的研究結論是「中火所釋放出的PM2.5會讓國人平均壽命減少15.4天，加上風向，彰化PM2.5濃度最高，減少58.8天壽命」，該研究結果還發表在國際學術期刊上；同時，台電深澳燃煤電廠通過環差，也照樣站出來反對。

莊秉潔指出，中火當年設立時曾與環團協議承諾，要油台電出資進行空汙平行監測，環團因而委託他分析中火排放數據，每年約80多萬元，「雖經費來自台電，但委託我的是環團，不知道這樣能否算是台電的研究計畫？」

莊秉潔提醒，2021年他一開始是反對三接，還花無數時間研究觀塘氣象，直到經濟部退讓，提出三接再外推方案才贊成；2021年三接公投時，中油說一接的海底有珊瑚，想以此說服接收站對生態不必然有壞的影響，為了證實，他讓他女兒以見證者身分，接受中油邀請去一接潛水拍攝水下生態。

莊秉潔說，原先不想收錢，但拍攝公司認為，他女兒頂著大太陽拍2天，且事先做了許多準備，因此他女兒才收下2萬元車馬費，而這是他支持三接外推方案1年以後的事情；莊秉潔說，相信只要有良好管理，天然氣港不應與破壞生態劃上等號，它甚至比油港更乾淨。

莊秉潔表示，非核無煤是他的理想，目前也成為2050淨零目標。他反對燃煤電廠，但他也知道要有一務實的過程，才能更快達標。為了「務實減煤」，近年來他涉足許多原本非他專業的領域，電力供需、電調、接收站、儲槽安全，甚至反四接團體倡議的地熱；

莊說，他信任專業，所以他會請教台電、中油這些問題，但台電、中油其實對他也很頭痛，因為台電、中油回答他1個問題後，他還會追問10個問題；這次台電經過他的連串烤問，連當初和他一起反對深澳的潛水教練王銘祥，也都認為四接3.0版已在可接受的範圍，他才決定支持四接。

莊秉潔強調，80幾萬買不了他的良心，他會做該做的研究、說他認為該說的話，不論誰給他研究計劃，都買不了他要說的話。環保不是禁止開發，貼標籤、潑髒水，也不會讓環保運動進步。