A型血友病非凝血因子藥擴大給付 近百人受惠

7月1日起，衛福部健保署擴大「非凝血因子藥物」給付非抗體A型重度血友病患者，預計新制上路第1年就能有近百人受惠，可替病童及部分成人患者年省新台幣537萬至1241萬元藥費。

台灣血栓暨止血學會今天發布的新聞稿解釋，血友病是一種體內缺乏凝血因子，造成血液不易凝固的疾病，病患的關節會因為長期反覆的出血，造成不可逆的病變。過去健保僅限於給付A型血友病抗體患者，現在健保擴大「非凝血因子藥物」給付範圍至非抗體A型血友病。

健保給付新制「非凝血因子藥物」條件放寬族群，包含12歲以下兒童，另外12歲以上族群，有條件規定須有接受第8凝血因子達建議劑量上限，年自發性出血次數大於6次、曾發生腦出血、目標關節出血半年超過3次以上。

健保署醫審及藥材組長黃育文今天晚間告訴中央社記者，給付新制上路後，初估第1年可受惠99人非抗體A型重度血友病患者，實施至第5年將增加至214人受惠。這款藥物以每週注射1次計算，兒童須花費537萬元、成人約1241萬元，預估實施第1年對健保財務影響約3.67億元。

新制是在今年4月共擬會通過，已於7月1日上路，黃育文說明，小孩用藥選擇性較少，再加上病童若頻繁出血更具危機性等考量，在健保資源有限的情況下，第1階段先將12歲以下病患納入給付範圍。雖然成人有替代的治療方式，但健保將逐步討論，不排除取消12歲以上病患支付限制可能性。

台大醫院內科部血液科主治醫師周聖傑表示，注射方式從靜脈轉換成皮下注射、頻率也從1週數次到每月1次，轉變病患及照護者的日常生活，基本上以臨床上而言，只要符合給付資格就幾乎不用擔心中途被「下車」，期盼健保有機會再擴大年齡給付範圍，讓年紀更大的患者也受惠。