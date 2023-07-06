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李玟才剛辭世...就有「無良人」做這件事 親姊火大發文開罵了

唐鳳：政府機關三碼簡訊新政策 年底前上路

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
數位部長唐鳳指出，目前正在跟行政院討論，未來，各級政府機關、各部會發出簡訊通知時，不會再用現行的「十碼」電話號碼，而會改用「三碼」簡訊，這項新政策預計年底前上路。圖／數位部提供
數位部長唐鳳指出，目前正在跟行政院討論，未來，各級政府機關、各部會發出簡訊通知時，不會再用現行的「十碼」電話號碼，而會改用「三碼」簡訊，這項新政策預計年底前上路。圖／數位部提供

詐騙簡訊橫行，數位部長唐鳳今（6）日指出，目前正在跟行政院討論，未來，各級政府機關、各部會發出簡訊通知時，不會再用現行的「十碼」電話號碼，而會改用「三碼」簡訊，這項新政策預計年底前上路。

今年以來，詐騙集團用「繳汽車燃料費」、「繳稅」等簡訊內容詐騙民眾，尤其，生成式AI蔚為流行之後，詐騙簡訊網頁點進去之後，竟然跟真的一模一樣，許多民眾差點上當。

唐鳳表示，數位部決定從發訊端開始控管，舉例來說，疫情期間，政府單位使用1922、1919、1988等「四碼」簡訊，民眾一看到，就會知道這是政府傳來的簡訊，因為只有政府能使用「四碼」簡訊。

數位部現在正在跟行政院討論，會使用「三碼」簡訊，各級政府機關、各部會發出簡訊時，不會再用現行的「十碼」電話號碼，而會共用「三碼」簡訊，「如果民眾看到提醒你要繳錢的簡訊號碼是十碼，那就是詐騙，不要管他，我們要透過這樣的方式降低大家的認知成本，讓大家更容區分簡訊內容是不是政府所發的簡訊，而政府發的簡訊也不會再被誤認為是詐騙。」

另外，法務部今日邀集金管會、數位部討論洗錢防治法子法，希望降低人頭帳戶賣給詐騙集團使用等問題；對此，唐鳳表示，數位部已經針對第三方支付業者進行法遵規範，產業署已研議「第三方支付服務業能量登錄制度」，將於今年7月底前實施，要求申請業者提出洗錢防制法遵聲明書，符合洗錢防制法相關規定始能登錄，如果業者不揭露、不登錄的話，就無法申請到虛擬帳號，這個部分數位部已與金管會密切合作。

詐騙集團 唐鳳 洗錢

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