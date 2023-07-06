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全台酷熱到周日 下周「火烤蕃薯」有望稍緩

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
全台酷熱，今天最高溫出現台北市士林區38.3度，中央氣象局發布17縣市明日高溫預報，其中雙北、花東有機會逾38度。記者曾學仁／攝影
全台酷熱，今天最高溫出現台北市士林區38.3度，中央氣象局發布17縣市明日高溫預報，其中雙北、花東有機會逾38度。記者曾學仁／攝影

全台酷熱，今天最高溫出現台北市士林區38.3度，中央氣象局發布17縣市明日高溫預報，其中雙北、花東有機會逾38度，預估一路熱到周日，下周迎午後雷陣雨，「火烤蕃薯」才有望稍緩。

中央氣象局觀測顯示，今天最高溫是台北市士林區38.3度，其次為新北市雙溪區、台東縣長濱鄉37.9度，基隆市暖暖區37.7度、花蓮縣光復鄉37.6度。

中央氣象局今天傍晚也發布高溫資訊，明天中午前後台北市、新北市、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現機率。另外，基隆市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率；新竹縣、南投縣、嘉義縣、宜蘭縣為黃色燈號，預估高溫36度以上。

中央氣象局預報員官欣平說，今天雖然沒有出現像昨天花蓮縣玉里鎮39.1度的高溫，但本島高溫區域的範圍是較昨天來得廣；類似的天氣會一直持續到9日。

官欣平指出，受太平洋高壓影響，明天至周日持續酷熱，加上西南風暖空氣，午後僅山區有零星短暫雷陣雨，東南部也易有焚風發生。

他說，下周一風向轉偏南風，開始有水氣，各地多雲到晴，午後西半部地區、其他山區有局部短暫雷陣雨。下周二至下周四，東南部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後西半部地區、其他山區有局部短暫雷陣雨。

周五至周日全台酷熱。圖／中央氣象局提供
周五至周日全台酷熱。圖／中央氣象局提供

高溫 氣象局

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