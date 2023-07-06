宜蘭某補習班利他能事件 採檢雖全陰但業者仍涉案
宜蘭縣衛生局今天表示，縣內某補習班疑提供管制藥「利他能」供學童服用，雖提出接受尿液檢測的學童都是陰性，但業者還是有相關涉案嫌疑，全案檢方偵辦中。
這家補習班疑似為改善專注力、提高學習成效，疑似擅自提供學童服用少量管制藥品「利他能」，宜蘭地檢署6月15日接獲縣政府通報後，檢察官隨即搜索這間補習班，約談負責人到案說明，訊後請回，縣府已依法處以停止招生。
衛生局表示，這起事件共有6名學童疑似有藥物使用史。此外，有10名學童由家長提出檢測尿液的需求（其中3名學童疑有藥物使用史），檢驗結果出爐，10人的尿液中均未檢測出利他能的主要成分派醋甲酯（Methylphenidate）及其代謝物（Ritalinic acid），相關學童健康情形並無異狀。
衛生局指出，即便報告顯示無檢出，也不能藉此認定補習班都無給藥行為，且補習班給藥事證明確，檢方目前尚在偵辦中。
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