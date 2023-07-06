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哈旗鼓團啟程法國巡演 盼讓世界看見台灣客家

中央社／ 高雄6日電

台灣「哈旗鼓文化藝術團」今天啟程赴法國巡演，以「台灣客家」主題，盼透過巡演交流讓國際看見台灣軟實力，同時推廣客家文化、音樂藝術、武術舞蹈等各式展演在國際綻放。

「哈旗鼓文化藝術團」今年獲法國阿朗松藝術節、聯合國教育科學及文化組織（UNESCO）世界人類無形資產「布列塔尼舞團」邀請，預計7月7至14日於阿朗松藝術節進行5場演出，7月15至16日偕同布列塔尼進行2場演出。

「哈旗鼓文化藝術團」今天啟程赴法，高雄市議員林智鴻下午為出發團員獻上祝福。林智鴻事後發布新聞稿指出，哈旗鼓團赴法巡演以「台灣客家」為主題，並巧妙融入台灣獨特的原住民、廟會與武術文化，也呈現出台灣族群多元的文化面貌。

結合音樂、舞蹈、武術等22名哈旗鼓團團員也期待透過演出，讓法國民眾進一步認識台灣之美，並邀國際友人多到友善的台灣觀光旅遊。

哈旗鼓團總監李榮豐表示，在天主教神父劉一峰、時任客委會主委李永得的牽引下，法國「布列塔尼舞團」2019年受邀抵台參訪，偕同哈旗鼓團在全台巡演多場，2團也培養出深厚情誼。

他說，原本2團約定2020年在法國再度合體演出，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，國際文化交流戛然而止，但2團仍持續透過網路關心聯繫，哈旗鼓團也縫製多次使用布口罩套，寄送給遠方法國的朋友。

李榮豐指出，2023年終於解封，得以實現當時約定，將赴法演出，預計會有逾1.5萬名法國民眾，透過哈旗鼓團演出認識台灣、認識客家，也感謝林智鴻及立委李昆澤、趙天麟等人協助籌措巡演經費，哈旗鼓團一定不負所托。

法國 舞團 藝術節 客家文化

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