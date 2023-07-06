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台南登革熱增13例累計203例 化學兵緊急出動防治

中央社／ 台南6日電

台南市政府衛生局今天公布新增13例本土性登革熱病例，全市累計突破200例，國軍化學兵已緊急出動協助戶內外化學防治作業。

台南市衛生局今天發布新聞稿指出，截至下午3時，台南市新增13例本土性登革熱，其中仁德區5例，東區7例，安南區1例，年齡介於11歲至80歲，2例是擴大採檢發現的，11例由診所或醫院通報，13例全和高風險區有居住或活動關聯性，目前全市累計203例。

因永康區昨天出現3名感染源不明病例，五王里里民育樂中心已設立擴大採檢站，衛生局隨即劃定化學防治區域，今天動員115人次展開防治，40名國軍化學兵也緊急出動協助戶內化學防治作業，全面清除病媒蚊。

衛生局昨天也在永康區調查780戶，其中陽性戶10戶查獲11個陽性容器；另在仁德區、東區及安南區共孳清1539戶，其中陽性戶7戶查獲10個陽性容器，開立7張舉發單。

衛生局今天起至9日在仁德區成功里活動中心、永康區五王里里民育樂中心設置擴大採檢站，提供採血檢驗服務。

台南市累計203例本土性登革熱病例，分布在仁德區、東區、善化區、永康區、安南區、北區及南區共7個行政區。

衛生局 台南 登革熱

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