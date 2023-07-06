北市動物園石虎「龍鳳胎」滿4個月 到特生中心野放訓練
台北市立動物園收容照養的石虎「春捲」，今年3月順利產下2隻「龍鳳胎」寶寶「捲心菜」及「捲心酥」，如今兩隻小石虎已經滿4個月，成長茁壯，經過專家鑑定，上月13日，移至特生中心開始進行野放前訓練，待體重、年齡達標並通過測試後，可望成為野外石虎族群的新生力軍。
園長諶亦聰表示，今年3月6日出生的石虎「捲心菜」及「捲心酥」石虎兩兄妹已滿4個月，自5月起就開始跟著媽媽「春捲」到戶外探索與學習，保育員發現牠們學著媽媽吊掛在藤蔓上休息。
園方說明，經過專家學者評估決定將石虎兩兄妹移至特生中心進行野放前訓練，在獸醫檢查確認健康無虞後，便交接給中心帶至野生動物急救站，目前「捲心菜」已經2290克、妹妹「捲心酥」2073克，逐步完成訓練後，等到大約1歲，體重也達標準，通過測試評估，將會進入下一階段進行野放，期待兄妹倆成功回到野外並繁衍後代。
石虎「捲心菜」及「捲心酥」是動物園救傷收容石虎第三批進入野放系統的個體。第一批的「虎力旺」野放後因誤中獸夾再度回到特生中心急救站，經過治療已無大礙，已重返野外持續追蹤中，小妹「虎力秀」及第二批的「平順」都順利地在野外建立起自己的領域。
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