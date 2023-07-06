更熱的天氣來了！氣象局：明天雙北、花蓮、台東恐飆38度

明天更熱。氣象局下午17:25發高溫資訊，明天全台17縣市都可能達36度以上高溫，其中台北市、新北市、花蓮縣、台東縣有38度極端高溫出現的機率。

氣象局指出，西南風影響，台東縣地區有焚風發生的機率，明(7)日中午前後台北市地區、新北市地區、花蓮縣地區、台東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

至於基隆市地區、桃園市地區、苗栗縣地區、台中市地區、彰化縣地區、雲林縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新竹縣地區、南投縣地區、嘉義縣地區、宜蘭縣地區為黃色燈號，也恐36度。

氣象局建議民眾，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。