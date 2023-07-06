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#Me too風波、李玟驟逝恐掀「憂鬱潮」 醫發聲呼籲

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
李玟的R&B抒情歌和能量飽滿的唱腔，一出道立即席捲台灣樂壇。圖／聯合報系資料照片
李玟的R&B抒情歌和能量飽滿的唱腔，一出道立即席捲台灣樂壇。圖／聯合報系資料照片

#Me Too風波不斷，又傳出李玟驟逝消息，網路社群、新聞媒體等不斷洗版，看了難免有失落、難過或憤怒等負面情緒，不少人受到影響，甚至恐掀「憂鬱潮」，醫師呼籲，若有沮喪或不舒服之感，務必暫停接收相關訊息，也多關心身邊的人。

草屯療養院指出，一連串且大量的負面新聞，可能會讓心理健康產生負面影響，對有相關疾病、傷痛或經驗者影響更大，若發現自己或親友已深陷於新聞，已經影響情緒，甚至出現失眠、煩躁等情況，就必須要檢視是否需暫緩接收資訊模式。

草療臨床心理科主任黃裕達說，負面新聞通常與悲傷、憤怒、恐懼等負面情緒有關，若持續且過度接觸恐引起情緒困擾，甚至對世界產生消極看法，當沮喪、壓力增加等令焦慮和恐懼感加劇，可能影響睡眠品質，或造成人際關係緊張和衝突。

但現在科技發達，獲得資訊的管道也非常多，上班聽廣播、吃飯配新聞滑手機等，無形之中也會讓心情隨之浮沉，尤其在近期接連傳出#Me Too事件、李玟驟逝等不幸消息，在網路社群、新聞媒體等不斷給予資訊下，群體的情緒難免受影響。

黃裕達呼籲，若看新聞已讓自己出現沮喪或有不舒服的感覺，此時務必暫停接收相關訊息，試著去做其他的事，來取代想追下去的欲望，並透過良好睡眠、健康飲食，並以冥想、深呼吸、放鬆練習和正向思考等調節自身情緒，提升心理健康。

同時培養自身心理彈性，通過建立支援網路、心理諮詢和發展問題解決能力，增強面對負面新聞時的心理韌性，並盡量吸收能啟發和鼓舞人心的新聞和故事，提供希望和積極的視角，來促進身心健康發展，必要時向親友及專業醫療尋求支持。

黃裕達建議，每個人對負面新聞的影響不同，所以選擇適合自身的應對策略很重要，若已受影響，可從降低收看的頻率著手，一天只看一次就好，不必一直緊盯最新進度。草療也提醒，若已影響生活務必尋求醫療協助，也請多關心身邊的人。

情緒 睡眠 社群

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