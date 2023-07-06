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桃竹竹苗月票方案修正再送審 交通部：會盡速排程審查

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
桃竹竹苗生活圈昨修正月票方案計畫書送中央審查。本報資料照片
桃竹竹苗生活圈昨修正月票方案計畫書送中央審查。本報資料照片

桃竹竹苗生活圈通勤月票上月送交通部首度審查，會中委員認為經費計算來源、績效明確度及格式不夠清楚，因此退回。4縣市昨修正計畫書再送中央審查，交通部公路總局表示，今天公文流程剛收到地方修正後方案，會盡速排程審查，詳細修正方案內容於審核前不便公布。

交通部上月針對桃竹竹苗、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及基隆市月票方案進行第一次審查，其中僅台東縣境內299元、基隆市境內320元方案通過，桃竹竹苗、宜蘭縣及花蓮縣方案則被退回要求修正。公路總局表示，已收到桃竹竹苗修正後方案，會盡速排程審查，詳細修正方案內容待審核後才可對外公布；至於宜蘭縣及花蓮縣方案則尚未收到。

桃竹竹苗生活圈首次提交的方案分為桃竹竹苗1200元、桃竹竹799元、竹竹苗699元、竹竹288元，可搭乘桃園機場捷運、台鐵及公車；北宜生活圈分為宜蘭縣750元、北宜國道1800元、北宜國道及雙北2300元；基隆市境內320元可搭乘公車及台鐵；台東縣境內299元可搭乘公車及台鐵；花蓮縣境內99元、含台鐵299元、含台鐵及公路客運399元。

台鐵 花蓮 宜蘭

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