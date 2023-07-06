登革熱疫情延燒屏東 台南累積破200例

登革熱疫情蔓延屏東！今日新增16例登革熱本土病例，包含台南13例、高雄2例以及屏東1例。疾管署發言人曾淑慧6日說，屏東確診病例具有雲林活動史，而目前登革熱疫情熱區仍在台南仁德區及東區。

曾淑慧表示，針對病媒蚊不論是否有疫情都會有定期跨部會的應變，如果沒有疫情的時候每兩個月開一次會，若有疫情的話就是一個月一次。

曾淑慧說，登革熱坊防治需要地方跟中央一起努力，台南地區目前登革熱疫情較為嚴峻，已經成立縣級指揮中心，而疾管署會成立登革熱應變工作小組，中央負責督導、風險評估的角色並且了解噴藥後的成效，以及孳生源清除後的病媒蚊指數。

今日國內新增16例本土病例，包含屏東首例病例，今年累積226例，分別為台南203例、高雄7例、雲林15例以及屏東1例。曾淑慧分析，雲林是白線斑蚊，但因為不是都會型縣市風險比較低，而且老年人口多恐會有重症，仍不可以掉以輕心。

曾淑慧也說，屏東屬於埃及斑蚊風險較高，呼籲民眾加強孳生源清除，地方也有加強化學防治以及病媒蚊監測。另外，她也說，國家蚊媒中心的監測顯示，六月之後南高屏的誘卵桶也提升。