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明天下午入「小暑」4生肖小病痛多「激動」是大忌

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
明天節氣進入「小暑」，命理師楊登嵙提醒民眾忌激動，以養護好心臟功能。圖／本報資料照
明天節氣進入「小暑」，命理師楊登嵙提醒民眾忌激動，以養護好心臟功能。圖／本報資料照

明天下午4時31分進入「小暑節氣，此節氣因氣溫高、多雨，天氣比較悶熱，命理師楊登嵙提醒，進入小暑節氣後，兔、馬、羊、豬這四生肖的小病痛、小感冒會比較多，另外一般民眾在此節氣，要特別注意「忌激動」，因天氣熱容易肝火上升，激動、生氣會造成心臟的耗損。

命理師楊登嵙說，「小暑」節氣在農業社會代表氣溫高、多雨、溼度大，天氣悶熱，氣壓低，俗話說「小暑過，一日熱三分」，小暑過完再半個月就是「大暑」，代表天氣會越來越炎熱，也有「小暑驚東風，大暑驚紅霞」之說，代表小暑吹東風，大暑傍晚紅霞滿天，都是颳颱風徵兆。

楊登嵙說，「小暑」這半個月，健康要注意的生肖是屬兔、馬、羊、豬，小感冒、小病痛會特別明顯，慎防脾胃、腸道、消化系統方面的疾病，要多休養生息，才能保持身體健康，避免激烈運動，容易扭傷折損。

他說，也因此節氣的氣溫高，民眾容易煩躁不安，易動肝火，愛犯困、少精神，在養生健康方面，應該根據季節與五臟的對應關係，養護好心臟，另外此節氣忌「激動」，不論是開心或生氣，血壓都會上升，過分激動，也會刺激心臟耗損，所以此節氣要平心靜氣，舒緩緊張的情緒，使心情舒暢、氣血和緩；既有助於心臟機能的旺盛，也符合「春夏養陽」的原則。

小暑 節氣

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