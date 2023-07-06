李玟天生左腳缺陷 醫籲髖關節發育不良5歲前開刀佳

歌手李玟辭世，享年48歲，她生前曾自述天生左腳缺陷，2歲開刀治療失敗，今年因舊患髖關節移位再次手術；醫師提醒，髖關節發育不良以女性居多，5歲前手術效果最好。

李玟今年2月在臉書發文表示，自己天生左腿有缺陷，2歲曾接受手術，可惜手術不成功，醫生用很粗的鐵棒穿過她的左腳跟，腿上再打石膏，出院時完全不會走路、要重新學習，醫生甚至說她「是不可能跳舞的」。

李玟說，自己多年來在舞台上唱跳，都是靠右腿支撐，必須依靠自己的意志力，每次排舞或演唱會結束，「腿都痛得要命」，但只想把自己最好的一面呈現給大家；但去年10月初在排舞時太拚，觸及舊患，髖關節移位，導致無法正常生活，因此進醫院接受治療，且要重新練習走路，「希望大家陪伴我渡過這個艱難的路程」。

台北榮民總醫院骨科部兒童骨科主治醫師許逵翔今天接受媒體聯訪指出，台灣的髖關節發育不良發生率約為1.3%，又以女性居多，男女比例約1比10，但除非明顯長短腳或超音波檢查，台灣新生兒有一半無法在出生時的理學檢查發現髖關節發育不良。

許逵翔說，髖臼發育不全會造成髖關節不穩定，受力面積減少，隨年歲增加而開始出現輕微到嚴重疼痛，且頻率會越來越高，通常第一線只能使用止痛藥處理。

髖臼發育不全患者若要手術矯正，許逵翔建議5歲前效果最好，否則成年後恐面臨置換人工髖關節；全髖臼轉位手術保留原始髖關節，肢體感覺自然，不會有感染及人工關節耗損的問題，但術後要依賴1.5個月的拐扙助行、恢復期長，而置換人工關節約1到2週，卻較易感染，也有人工關節耗損問題。