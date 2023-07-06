快訊

李玟站上奧斯卡的那天...外媒怎麼報導CoCo Lee的訃聞？

歐洲觀光的疑惑雕像：大象身上為何背著一座塔？

高溫熱爆…板橋文聖街一帶下午突停電 共影響3013戶

李玟天生左腳缺陷 醫籲髖關節發育不良5歲前開刀佳

中央社／ 台北6日電
歌手李玟驟逝，享年48歲。美聯社
歌手李玟驟逝，享年48歲。美聯社

歌手李玟辭世，享年48歲，她生前曾自述天生左腳缺陷，2歲開刀治療失敗，今年因舊患髖關節移位再次手術醫師提醒，髖關節發育不良以女性居多，5歲前手術效果最好。

李玟今年2月在臉書發文表示，自己天生左腿有缺陷，2歲曾接受手術，可惜手術不成功，醫生用很粗的鐵棒穿過她的左腳跟，腿上再打石膏，出院時完全不會走路、要重新學習，醫生甚至說她「是不可能跳舞的」。

李玟說，自己多年來在舞台上唱跳，都是靠右腿支撐，必須依靠自己的意志力，每次排舞或演唱會結束，「腿都痛得要命」，但只想把自己最好的一面呈現給大家；但去年10月初在排舞時太拚，觸及舊患，髖關節移位，導致無法正常生活，因此進醫院接受治療，且要重新練習走路，「希望大家陪伴我渡過這個艱難的路程」。

台北榮民總醫院骨科部兒童骨科主治醫師許逵翔今天接受媒體聯訪指出，台灣的髖關節發育不良發生率約為1.3%，又以女性居多，男女比例約1比10，但除非明顯長短腳或超音波檢查，台灣新生兒有一半無法在出生時的理學檢查發現髖關節發育不良。

許逵翔說，髖臼發育不全會造成髖關節不穩定，受力面積減少，隨年歲增加而開始出現輕微到嚴重疼痛，且頻率會越來越高，通常第一線只能使用止痛藥處理。

髖臼發育不全患者若要手術矯正，許逵翔建議5歲前效果最好，否則成年後恐面臨置換人工髖關節；全髖臼轉位手術保留原始髖關節，肢體感覺自然，不會有感染及人工關節耗損的問題，但術後要依賴1.5個月的拐扙助行、恢復期長，而置換人工關節約1到2週，卻較易感染，也有人工關節耗損問題。

手術 醫師 患者 李玟

延伸閱讀

不止憂鬱症，李玟還為乳癌所苦？罹癌後情緒轉變大 醫建議癌患做一事讓抗癌效果加乘

李玟生前最後露面照片曝光　一玄機網猜「狀況已不好」

李玟生前唯一主演電影　搭檔美男尊龍上演「癲狂愛情」

李玟「5歲立志當醫生」　10歲生病治不好媽媽救了她

相關新聞

花蓮富里擴大幸福巴士2.0 上學就醫方便還可處方箋代領

花蓮縣富里鄉位於全縣最南端，交通不便，鄉公所爭取公路總局、縣府補助，擴大實施幸福巴士2.0，服務範圍擴及鄰近的玉里、卓溪...

就想見生母！褚麗卿跨國販嬰案震驚全台 42年後她返台「擲筊」尋親

42年前許多弱勢家庭透過褚麗卿出養到國外，當時許多孩童的出生資料多為偽造，被收養到國外的孩子長大後，仍想要回台尋找原生家...

影／尋找人生拼圖！40年前跨國販嬰案頻傳 當事女嬰返台踏上尋母之路

民國70年代初有許多孩童莫名失蹤，後來有少數幾名被找回，並經警方調查後發現，除了幾位是自行走失之外，大多數小孩都是遭到誘...

李玟驟逝…憂鬱症如心患感冒 恢復期風險最高

歌手李玟驟逝，憂鬱症議題受關注。董氏基金會今天指出，憂鬱症如「心」的感冒，就算個性陽光也可能罹患；且輕生常發生於恢復期，...

今年首例本土霍亂 20多歲男性發病前吃生魚片及生蠔

今年首例本土霍亂現蹤，疾管署發言人曾淑慧6日說，一名北部20多歲男性，6月底出現腹痛及連續性腹瀉就醫，5日採檢確認為感染產毒性霍亂...

全台高溫警戒 1族群易熱傷害！這3地點熱瘋「室內外都有」

連日高溫注意兒童熱傷害！氣象局今發布高溫訊息，以台東縣長濱鄉37.9度最高，而新北市瑞芳區達36.8度、台北市士林區36...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦