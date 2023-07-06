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就想見生母！褚麗卿跨國販嬰案震驚全台 42年後她返台「擲筊」尋親

聯合報／ 記者胡瑞玲、張紘瑋／台北即時報導
現年42歲的郭慧如為褚麗卿跨國販嬰集團的受害出養小孩，現在跨海來台尋找原生家庭。記者許正宏／攝影
現年42歲的郭慧如為褚麗卿跨國販嬰集團的受害出養小孩，現在跨海來台尋找原生家庭。記者許正宏／攝影

42年前許多弱勢家庭透過褚麗卿出養到國外，當時許多孩童的出生資料多為偽造，被收養到國外的孩子長大後，仍想要回台尋找原生家庭。目前住在美國、現年42歲的郭慧如（Kuo Downing-Reese），日前再度踏上台灣這塊土地，不但驗DNA、出示小時候照片，甚至到行天宮拜拜擲筊、抽籤，就是不願放棄任何線索，就是希望見到她的雙胞胎姐妹及原生家庭一面。

郭慧如表示，由於她的收養母親願意告知她所有事情，因此她從小就知道自己是褚麗卿跨國販嬰集團的受害出養小孩，透過出養資料得知，她有一個雙胞胎姐妹，因此一直很想來台尋找自己的雙胞胎姐妹及原生家庭，然而礙於財力及個人因素遲未付諸實行，直到求助於兒福聯盟，這次才有機會跨海來台尋親。

郭慧如說，雖然收養家庭對她很好，但仍找不到歸屬感。從小就與旁人長得不同，國小時班上同學常會拉長眼尾取笑她的長相，到了高中雖多了很多亞洲同學，但那些亞洲同學都會說中文或是曾上中文課，讓不會說中文的她因為「不夠亞洲」而無法融入其團體，對於自身的文化、種族、根源等常覺得有失落感。

郭慧如表示，看到與她一樣為褚麗卿跨國販嬰集團的受害出養小孩的Kimbra及Sabina，陸續來台尋親，加上臉書群組各方給予資料協助及建議，讓她有勇氣來台尋親。除了5歲那年曾到台灣外，這次成年後第一次來台，7月3日抵台、10日離台，昨天才剛做完DNA檢測，也到行天宮拜拜擲筊、抽籤詩。

祈禱的內容及籤詩為何？郭慧如說，她拜拜時首先詢問能不能找到原生家庭，得到聖筊；第二個問題是問是否有雙胞胎姐妹，因為看到出養資料可能有雙胞胎姐妹，因此想要確認，同樣也是得到聖筊；至於籤詩是抽到中吉，籤詩內容大概是說，目前有的資訊都被阻擋，但仍要繼續尋找才會成功。

郭慧如說，如果找到原生家庭，她想跟他們說，她不怪他們出養她，只是想要好好的認識、了解他們。但並不會返台居住，但會願意常來台灣拜訪並停留久一點。

郭慧如的收養媽媽Mary表示，郭慧如值得去尋找她的原生家庭，美國的家庭都全力支持，也覺得很開心來到台灣得到很多的愛及遇到很多友善的人。

由於當初出養時的出生相關資料皆為假造，且手上沒有任何有關生父母資料或物品，郭現場也拉開領口，露出頸後一顆痣，希望透過這個資訊可以更順利找到原生家庭。

現年42歲的郭慧如為褚麗卿跨國販嬰集團的受害出養小孩，現在跨海來台尋找原生家庭。記者許正宏／攝影
現年42歲的郭慧如為褚麗卿跨國販嬰集團的受害出養小孩，現在跨海來台尋找原生家庭。記者許正宏／攝影
現年42歲的郭慧如（右）為褚麗卿跨國販嬰集團的受害出養小孩，現在跨海來台尋找原生家庭，左為她美國收養媽媽Mary。記者許正宏／攝影
現年42歲的郭慧如（右）為褚麗卿跨國販嬰集團的受害出養小孩，現在跨海來台尋找原生家庭，左為她美國收養媽媽Mary。記者許正宏／攝影
現年42歲的郭（左）為褚麗卿跨國販嬰集團的受害出養小孩，現在跨海來台尋找原生家庭。記者許正宏／攝影
現年42歲的郭（左）為褚麗卿跨國販嬰集團的受害出養小孩，現在跨海來台尋找原生家庭。記者許正宏／攝影
現年42歲的郭慧如（左二）為褚麗卿跨國販嬰集團的受害出養小孩，現在跨海來台尋找原生家庭。記者許正宏／攝影
現年42歲的郭慧如（左二）為褚麗卿跨國販嬰集團的受害出養小孩，現在跨海來台尋找原生家庭。記者許正宏／攝影
現年42歲的郭慧如（右）為褚麗卿跨國販嬰集團的受害出養小孩，現在跨海來台尋找原生家庭，左為她美國收養媽媽Mary。記者許正宏／攝影
現年42歲的郭慧如（右）為褚麗卿跨國販嬰集團的受害出養小孩，現在跨海來台尋找原生家庭，左為她美國收養媽媽Mary。記者許正宏／攝影
郭慧如露出頸後的痣，盼能藉此得到更多原生家庭的線索。記者許正宏／攝影
郭慧如露出頸後的痣，盼能藉此得到更多原生家庭的線索。記者許正宏／攝影
現年42歲的郭慧如（左）為褚麗卿跨國販嬰集團的受害出養小孩，現在跨海來台尋找原生家庭。記者許正宏／攝影
現年42歲的郭慧如（左）為褚麗卿跨國販嬰集團的受害出養小孩，現在跨海來台尋找原生家庭。記者許正宏／攝影

雙胞胎 收養 美國

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