影／尋找人生拼圖！40年前跨國販嬰案頻傳 當事女嬰返台踏上尋母之路

民國70年代初有許多孩童莫名失蹤，後來有少數幾名被找回，並經警方調查後發現，除了幾位是自行走失之外，大多數小孩都是遭到誘拐，且短時間內發生了多起類似的事件，因此警方便開始懷疑背後是否有不法集團在操作，失蹤地點遍布了北中南，導致當時的台灣社會，一時之間人心惶惶，這也是當年震驚社會的褚麗卿跨國販嬰事件。

如今褚麗卿跨國販嬰案這些孩子都已長大成人，現年約42歲的郭慧如（Kuo Downing-Reese）是美國一名直升機救護員，在養母瑪麗的陪伴下，返回台灣開啟尋親之旅，郭慧如表示當年是透過褚麗卿將她交給美國的養母收養，約3歲時離開台灣到美國與養母共同生活至今，在血緣的驅使下想瞭解身世，於是踏上多年的尋親路，由於當初出養時的出生相關資料皆為假造，手上沒有任何有關生父母資料或物品，所以讓尋親之路格外困難，今天在兒福聯盟的幫助下舉辦記者會，期盼能有更多機會幫助她找尋的自己的原生家庭，讓她可以見見生母及家人，瞭解原生家庭及自己出生時的完整故事，找回人生中的拼圖。 當年震驚社會的褚麗卿跨國販嬰案，如今這些孩子都已長大成人 ，現年約 42 歲的郭慧如（ Kuo Downing-Reese）（左二）在養母瑪麗（右二）的陪伴下，返回台灣開啟尋親之旅，今天在兒福聯盟的幫助下舉辦記者會，期盼能有更多機會幫助她找尋的自己的原生家庭。記者許正宏／攝影 當年震驚社會的褚麗卿跨國販嬰案，如今這些孩子都已長大成人 ，現年約 42 歲的郭慧如（ Kuo Downing-Reese）（圖）返回台灣開啟尋親之旅，今天在兒福聯盟的幫助下舉辦記者會，期盼能有更多機會幫助她找尋的自己的原生家庭，她秀出頸後的痣，希望能讓當年記得的人認出。記者許正宏／攝影