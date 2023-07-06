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李玟辭世 名人效應恐持續一年 醫：多關懷身邊人

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
樂壇天后李玟5日過世，她生前飽受憂鬱症困擾。圖／本報資料照片
樂壇天后李玟5日過世，她生前飽受憂鬱症困擾。圖／本報資料照片

歌手李玟（CoCo）昨傳出因憂鬱症辭世。衛生福利部立嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏表示，根據研究，名人自殺造成的效應可能持續長達一年，對於新聞事件有反應的個案，自殺意念是一般人的5.9倍。呼籲民眾若身旁親友因為事件引發憂鬱情緒等狀況，除了共同緬懷逝者，也可適當協助轉移注意力，或轉介專業心理資源。衛福部心健司也發布新聞稿，建議民眾關懷身邊親友身心健康。

李俊宏說，名人自殺過世的新聞，對於已有自殺企圖、意念，或心理相關症狀的患者有所影響，民眾若發現身邊朋友受新聞事件影響而心情低落，應盡快尋求協助。知名歌手羅賓・威廉斯自殺身亡一個月內，美國自殺專線使用比例增加三倍；香港研究則較早期，發現在港星張國榮墜樓身亡後，不僅短期內自殺通辦案數增加，且效應持續長達一年，對於事件有反應的個案，自殺風險及意念是一般人的5.9倍。呼籲在事件發生後一年當中，民眾在能力許可下多多關懷身邊的人。

至於哪些跡象可以辨別個案已受到名人自殺事件影響？李俊宏表示，依照過去心理分析，個案可能會提到「某某名人都過世了」等字眼，在事件後表現出無助、無望，甚至行為開始有變化，包括作息不太一樣、反覆提及負面字眼、就醫頻率改變或開始交代後事等，都是自殺意念的跡象。

他表示，對於個案來說，「聆聽就是最好的策略。」當身邊有人願意陪伴、聽個案訴說，本身就是很好的治療性因子。不妨傾聽個案對事件的想法及感受，也可以與個案共同懷念事件中已逝的名人。但若發現個案開始透露自殺企圖，可以跟個案傳達，事件對其影響較大，鼓勵個案尋求專業心理資源協助。此外，也可以協助個案轉移注意力，如：與個案從事戶外活動等都是可行作法。

心健司表示，任何人都可能遭遇壓力事件而引發憂鬱等情緒反應，民眾發現自己或周遭的人出現自殺意念，應發揮自殺防治守門人精神「一問、二應、三轉介」，關懷自身或周遭親友的身心健康，並應即時求助醫療或精神科之專業協助，或撥打求助電話：安心專線電話1925、生命線1995及張老師1980。呼籲各界面對有憂鬱傾向的親友，最重要的是「停、看、聽」，停下手邊的事，看看身邊的親友，好好的傾聽與溝通。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

憂鬱症 情緒 生命線

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