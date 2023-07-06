搭飛機要選好日子！450萬旅客認證「這天」搭機最快樂 時間越晚越易遇亂流

疫情趨緩防疫解禁，全民開始瘋出國，一定很多人好奇何時是最佳的飛行時段？一份蒐集450萬名旅客意見的數據資料顯示「星期三是最棒的飛行時間，最糟糕的則是星期天」。

根據《太陽報》報導，荷蘭市調公司「HappyOrNot」針對30個國家共450萬名旅客進行調查「哪一天是最棒的搭機日？」結果顯示高達84.6%民眾表示星期三搭飛機最讓人感到愉快，而一周中最糟糕的飛行時間是星期日。

一天當中哪個時間最適合飛行？這項調查中，有高達86.6%民眾認為早上8點飛行會是最快樂的體驗，77.3%民眾反而最不喜歡在午夜飛行。

過去曾有飛行員透露「早起的鳥兒會起飛」，依據2021年7月美國各地航班數據，早上時段班機有高達85%至90%能夠準點起降，但下午時段的航班準點率只有65%至70%。

早點飛行還有許多好處，空服員表示早點飛行意味著飛機整潔狀態最佳，且「若是越晚飛行，地面有更多時間升溫，越有機會導致航班飛行遇上亂流」。