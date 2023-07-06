冬病要夏治 中醫師推廣三伏貼療法

中醫師強調，夏天是台灣人使用三伏貼治療最佳時機！台北榮民總醫院傳統醫學部龔彥穎表示，三伏貼療法基於預防醫學原理，無論是有氣喘、感冒、過敏的小朋友、吃東西會拉肚子的中年人、常經痛的婦女，治療後症狀都好轉。研究指出年齡小於19歲者對三伏貼治療效果最好，龔彥穎建議，年紀輕卻體虛的朋友，適合盡早嘗試。

冬病要夏治

三伏日指夏至以後第3個庚日，在一年中最炎熱的3天進行貼藥治療，2023年三伏天分別為7月11日、7月21日、8月10日。林亞萱說，三伏貼原理是「冬病夏治」，趁夏季人們陽氣最盛的時機治療，以預防冬季舊病復發，並減緩病症及發作次數。

三伏貼療法是利用刺激性中藥材貼在人體穴位，刺激免疫系統、自律神經系統和神經內分泌系統作用力，以調整體質，「好的提高、壞的降低」。龔彥穎表示，各族群皆適合用三伏貼治療，根據台灣報告，病人第一年貼完有60%病人改善症狀；大陸報告也指出，貼完三年有80%效果。

三伏貼公定價500

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科醫師王明仁也表示，三伏貼治療需要專業醫師協助，看診流程需要診察後再進行敷藥治療。王明仁說，成人可在半小時至4小時內除藥，孩童需要半小時至2小時內取出，切勿長時間貼藥。

三伏貼療法在民間價格多樣，從數百元至數千元都有。王明仁表示，三伏貼無健保給付，掛號方式依各醫療院所公告為主。王明仁說，三伏貼療法的正常價格是500元左右，若進大型醫院看診，則外加掛號費，若有三伏貼療法超出價格太多，可能是特殊療法或增加其它服務。

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