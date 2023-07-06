全台高溫警戒 1族群易熱傷害！這3地點熱瘋「室內外都有」

連日高溫注意兒童熱傷害！氣象局今發布高溫訊息，以台東縣長濱鄉37.9度最高，而新北市瑞芳區達36.8度、台北市士林區36.4度、花蓮縣秀林鄉36.3度。衛福部疾管署「即時疫情監測及預警系統」通報急診就醫資料，截至今年6月30日，18歲以下族群因熱傷害就診89人次，約為近3年就醫人次的2.3倍。國健署提醒，容易發生熱傷害的環境有3處，包括高溫悶熱的戶外，空氣不流通的室內，以及密閉的車廂裡。

國健署社區健康組組長羅素英表示，幼兒因為身形小、新陳代謝速度快、體表水分蒸發速度較快，無形之間排汗量較大，再加上受限於語言能力與自理能力的關係，無法適時的攝取水分與休息擦汗；而年紀較大的孩童則是在活動過程中，容易太投入而忽略高溫和身體缺水產生的不適，一旦發現身體或意識怪怪的，就可能出現熱傷害的症狀。

國健署長吳昭軍提醒，儘量避開上午10點至下午2點的時段外出，降低因為高溫而造成的傷害。

國健署提供4招預防兒童熱傷害方法：

1.穿著輕便：在穿著上以淺色與透氣材質的衣服為主，讓孩子穿著與成人一樣感到舒適相同厚度的衣物，並在幼兒衣著上不建議有過多的包覆。

2.遮陽通風：外出時，選擇有防紫外線之遮陽帽或防曬用品，使用推車時則應選擇有透氣的遮陽布，另，使用背巾或背帶時，優先選用透氣舒適的材質，避免悶熱，並選擇通風陰涼處休息。

3.時時喝水：不論在室內或室外，適時適量的補充水分，避免脫水等症狀。也避免瞬間大量的補充水分或冰水，也不以含糖飲料取代。

4.留心孩童：以小型交通車（娃娃車）為例，每次下車時，務必確實檢查孩童是否已下車，避免因孩子睡著，留置車內發生憾事；另，不可將孩子獨自留置車內且車門反鎖，即使只是迅速處理事情，也應將孩子一併帶下車，免憾事發生。若孩子外出時身體不適，應停止活動，盡快休息並補充水分。

羅素英表示，當兒童身體疑似出現熱傷害徵兆時，如疲倦、活動力減退等症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫（如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、飲用加少許鹽的冷開水或電解質飲料；若出現大量流汗、口渴、噁心嘔吐、輕微的意識混亂、昏厥或是感覺快要昏倒，且體溫持續上升、並出現停止流汗、臉頰發紅、皮膚乾燥和嚴重的意識不清或混亂甚至昏迷，請以最快的速度就醫或撥打119儘速送醫。

羅素英提醒，為兒童做好防熱準備的同時，家長也要隨時留意自己的身體狀況，適時適量地補充水分，善用遮陽與防曬用品，遠離熱傷害的發生。