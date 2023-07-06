艾柏維合作華山基金會赴機構陪伴長者 員工向隅求加場

台灣艾伯維藥品日前於北中南舉辦了4場志工日活動，去年受新冠疫情影響，舉辦清除外來種植物、淨溪、環境維護的「環保志工」活動。今年艾柏維員工與華山基金會合作在志工日走進機構內，關懷失智、失能、失依的長者們。志工彭皇凱說，他已參加3次志工日，體驗到長輩獨居在鄰里、親友間越來越普遍，亟需各界的關注。台灣艾柏維也年底預計召集志工隊，至愛滋感染者照護機構照顧、陪伴。

艾伯維藥品公共事務暨病友關係處長甯瑋瑜表示，艾柏維每年提供2天有薪志工假，今年同樣有三分之一的員工響應志工日活動，與華山基金會合作到機構探視，有「名額限制」也有「探訪時間」的規範，在不打擾長者休息、機構作業的前提下拜訪，因此不少員工向隅，希望加開梯次能夠參與志工活動。

艾伯維藥品今年北部場次與「社團法人中華民國等家寶寶社會福利協會」合作，協會長期募集安心蔬果箱，每週配送到全台近五十家的育幼院，讓孩子們攝取天然蔬果的營養。艾伯維員工們擔任兩場次的農事服務志工，協助田間農活。第一場正巧遇到颱風外圍環流，儘管下起陣雨，天候不佳，志工們蹲在溫室內彎腰種下菜苗，鐵腿、爆汗，帶著對菜苗收成的期待，不以為苦。

第二場次則遇上艷陽天，志工們分為兩組，一組頂著烈日清理玉米田，另一組則收成青油菜，在溫室中工作雖曬不到太陽，但氣溫比室外高三度，兩組都是揮汗如雨，最後清理近300坪的田地以便進行下一期耕種、並收成120公斤的青油菜，足以供給九家育幼院童食用一個月，參與志工都很有成就感。

參與志工日的艾伯維員工王儀權說，身為「都市俗」，收成看似簡單，不用花太多力氣，但要汰除掉破洞、發黃的菜葉，考驗每個人的細心跟耐；但很開心能貢獻一點點力量讓小朋友們能吃到新鮮可口的蔬菜。

在中南部則與華山基金會合作，基金會長期關懷失智、失能、失依的老人，艾伯維志工們在基金會的引導下，分組到府訪視獨居的長輩，協助量血壓、詢問平日的用餐、用藥情形，以及致贈端午節的關懷禮品，一上午共探訪近40位長輩。

彭皇凱說，這次是他第三次參加志工日，長輩獨居在鄰里、親友間越來越普遍，每一位長者十五分鐘的訪視過程，他發現同事們國台語「雙聲帶」，很會「尬聊」，長輩們也投以熱情。除了拜訪，還幫助行動不便的長輩搬廢棄的床架到樓下，感受到對他人直接的幫助以及與人互動的情感交流。

艾伯維藥品總經理遠藤徹夫說，隨著新冠肺炎疫情趨緩，今年四場志工日希望透過關懷弱勢、接觸人群，讓更多員工能夠以實際行動回饋社區。同屬艾伯維旗下企業的愛力根醫學美容總經理金淑賢說，相信這些活動對社區的影響不僅是簡單的提供蔬菜、或是探訪服務，而是提醒每一位艾伯維員工盡己之力回饋社區的共同價值觀和社會責任。