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天氣好熱 雙北花東恐飆38度極端高溫

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
今、明兩天桃園以北地區及花東縱谷有37度以上高溫發生的機率；東南部地區易有焚風發生。本報資料照片
今、明兩天桃園以北地區及花東縱谷有37度以上高溫發生的機率；東南部地區易有焚風發生。本報資料照片

中央氣象局發布高溫資訊（紅色），西南風影響，台東縣地區已有焚風發生，今天中午前後花蓮縣地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。

台北市地區、新北市地區、台東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市地區、桃園市地區、苗栗縣地區、台中市地區、彰化縣地區、南投縣地區、雲林縣地區、嘉義市地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

新竹縣地區、嘉義縣地區、宜蘭縣地區為黃色燈號。

高溫紅色燈號：花蓮縣。

高溫橙色38燈號：新北市、台北市、台東縣。

高溫橙色36燈號：基隆市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣。

高溫黃色燈號：新竹縣、嘉義縣、宜蘭縣。

中央氣象局說，今、明兩天各地及澎湖、金門、馬祖晴朗炎熱，午後山區有零星短暫雷陣雨；桃園以北地區及花東縱谷有37度以上高溫發生的機率；東南部地區易有焚風發生，苗栗以北沿海空曠地區及蘭嶼、馬祖易有較強陣風。

周五到周末各地酷熱。圖／氣象局提供
周五到周末各地酷熱。圖／氣象局提供

高溫 嘉義

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