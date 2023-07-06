天氣好熱 雙北花東恐飆38度極端高溫

中央氣象局發布高溫資訊（紅色），西南風影響，台東縣地區已有焚風發生，今天中午前後花蓮縣地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。

台北市地區、新北市地區、台東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市地區、桃園市地區、苗栗縣地區、台中市地區、彰化縣地區、南投縣地區、雲林縣地區、嘉義市地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

新竹縣地區、嘉義縣地區、宜蘭縣地區為黃色燈號。

高溫紅色燈號：花蓮縣。

高溫橙色38燈號：新北市、台北市、台東縣。

高溫橙色36燈號：基隆市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣。

高溫黃色燈號：新竹縣、嘉義縣、宜蘭縣。