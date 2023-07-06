聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東農改場研發太陽能農機 節能減碳提升農民效率
農委會台東區農業改良場繼2018年研發出全台第一台太陽能單人乘坐式播種機後，再研發出無人播種機及四行式紙穴盤移植機，不僅符合政府零碳排放汙染政策，大幅提升農民工作效率。
台東農改場表示，新太陽能播種機每公頃作業時間只要2小時，和過去人工每公頃作業需30小時，快非常多，且種子用量只需撒播的2成、條播的3成，作物生長整齊，後續管理也非常容易。
2018年台東農改場研發全台首部太陽能單人乘坐式播種機後，獲得農民廣大迴響，為提升更多節能減碳新農耕機具，近年場區團隊再研發出太陽能無人播種機及太陽能四行式紙穴盤移植機。
台東農改場指出，太陽能農機若只靠太陽供電，遇到天氣昏暗，恐造成供電不足問題，使得效率減緩，因此，為讓機器更具使用彈性，也附電瓶，農民可使用插座插電，可用電瓶來供給動能。
另太陽能農機體積小，3.5噸的小貨車都能載運，且太陽能板使用年限可達20年，目前已完成技轉，讓台灣農業走向造福環境，也提升農民工作效率，未來台東場持續投入研發不同作物的機型。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言