24歲韓男大生長期鼻塞 醫師這一招找回呼吸順暢人生

來台就讀逢甲外文系的韓國籍金姓大學生，從小鼻塞嚴重，最大夢想是順暢呼吸新鮮空氣，經接受台中烏日林新醫院耳鼻喉科醫師吳佩璇執刀的新式功能性鼻整形手術後，改善鼻塞的問題，成功圓夢，開心笑稱「終於體驗到呼吸順暢的感覺了。」

吳佩璇說， 鼻中膈為鼻腔間分隔板，當左右彎曲時會壓縮鼻腔空間，導致鼻塞，若鼻腔結構異常造成的鼻塞，單純吃藥的效果不佳，建議透過鼻中膈手術才能有效治療。

吳佩璇說明，鼻中膈有支撐鼻子的功能，嚴重鼻中膈彎曲患者若選擇傳統手術，為預防鼻子塌陷，無法移除所有的鼻中膈彎曲處，可能導致術後效果不理想。新式功能性鼻整形手術，利用自體組織重建鼻中膈，完整的矯正鼻中膈彎曲。