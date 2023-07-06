憂鬱症也能看中醫 針灸、中藥改善症狀

巨星李玟Coco因長年受憂鬱症所苦，日前在家中逝世。面對憂鬱不只可以尋求西藥，中醫亦可以提供幫助。林口長庚紀念醫院中醫部主治醫師陳俊良6日表示，早期憂鬱症狀可以尋求中醫，或是因為使用西藥產生副作用時，也可以透過中藥輔助，減少西藥使用。

陳俊良說明，憂鬱症在中醫角度，大部分是肝氣鬱結，會有陰虛火旺的症狀，並且憂鬱症大多部分會有自律神經失調的症狀。而中藥有舒肝解鬱或是調節自律神經的藥物，如加味逍遙散、甘麥大棗湯、百合、鬱金等

陳俊良說，若是有早期憂鬱症狀可以尋求中醫治療；或是憂鬱症嚴重，使用西藥比較重時、有副作用也可以透過中藥輔助、減少西藥使用，讓副作用減少。民眾若是不想吃太多藥物，也可以配合針灸治療，針灸具有調節神經、內分泌系統，改善焦慮、憂鬱等症狀功效。

另外，陳俊良表示，民眾若有睡眠品質不好會影響情緒，或是比較焦躁、憂鬱的情況也可以透過中藥改善。