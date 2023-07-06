李玟左腳痛手術無法痊癒 醫：恐是髖關節先天發育不良

國際巨星李玟去逝，她曾自述長期深受左腳疼痛所苦，2歲時接受開刀治療仍無法痊癒。馨生醫療體系院長蘇俊源說，研判左腳疼痛情形，應是受到先天性關節脫臼或髖關節發育不良等問題所致，當小兒髖關節出現問題，若錯過黃金治療期，可能影響後續成長發育，只能靠復健緩解不適，針對小兒髖關節問題應提早檢查、早期治療。

蘇俊源指出，髖關節是人體骨盆與大腿骨間的關節，也是人體負重最重的關節，髖關節的健康與發育，和日後能否正常步行息息相關， 常見新生兒髖關節疾病是髖關節發育不良，每年約有200至300位寶寶患有此病，且好發於女新生兒，但因新生兒不會長時間站立與行走，所以症狀不明顯，新生兒也不會因感到疼痛、不適而有哭鬧反應，常使家長忽視，錯過3至6個月的黃金治療期，孩子日後可能出現走路跛行、髖關節提早退化，而需更換人工關節。

該如何在早期就發現家中幼兒出現髖關節發育不良的問題，達到盡早治療干預有良好預後的成果，透由下列3個方式，可以幫助家長提早檢視孩子髖關節是否有問題：

1. 以徒手進行檢查，並觀察外觀及活動度。

2. 2至3個月前寶寶可透由超音波檢查。

3. 4至6個月以上寶寶可以透由Ｘ光檢查。

蘇俊源表示，醫師會針對新生兒進行徒手檢查，觀察髖關節有無脫位或膝蓋高度不一的情況，但仍有可能用肉眼無法判斷出來，需進一步安排超音波檢查，看新生兒髖關節角度，建議超音波檢查安排在孩子出生2至3個月內完成，因隨著生長周期，新生兒大腿肉會越來越多，屆時再進行超音波可能影響判斷準確度。

蘇俊源說，新生兒髖關節發育不良，但在黃金治療期發現且盡快治療，仍有很好的預後，且出生6個月內進行治療，大多會使用簡單的物理方式，穿戴髖關節吊帶協助治療，避免影響日後走路、運動。建議家中若有髖關節發育不良病史、孕期寶寶是臀位（頭上腳下)、羊水較少子宮內有壓迫情形者，應為新生兒安排髖關節檢查，及時發現異常情況，早期治療。