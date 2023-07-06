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男大生少喝水少運動、每天3杯手搖飲 尿蛋白檢測達3+

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
部苗腎臟科主任吳文中強調慢性腎臟病患者定期回診、追蹤很重要，醫師會依腎功能調整藥物及飲食，延緩腎功能退化（示意圖，非新聞當事人）。圖／衛福部苗栗醫院提供
部苗腎臟科主任吳文中強調慢性腎臟病患者定期回診、追蹤很重要，醫師會依腎功能調整藥物及飲食，延緩腎功能退化（示意圖，非新聞當事人）。圖／衛福部苗栗醫院提供

21歲張姓男大生體檢蛋白尿為異常的「3+」，為此到衛福部苗栗醫院門診，經腎臟科醫師血液檢查，發現他的腎功能及血糖正常，只有三酸甘酯指數偏高。張姓男大生平常一天至少會喝2到3杯手搖飲，白開水喝的很少，沒上課時大多在打電動或看動漫，很少運動，醫師提供他健康飲食習慣及生活型態衛教，並囑附追蹤血液及尿液檢查，避免腎病發生。

部苗腎臟科主任吳文中指出，腎臟是沈默的器官，蛋白尿與腎臟病的關係密切，有多種腎臟病的早期唯一病徵就是蛋白尿，但身體並沒任何不適。蛋白尿有可能是糖尿病、全身性紅斑性狼瘡等其他疾病侵襲腎臟所造成，也有可能是暫時性的生理現象，不需過度擔心，只要複檢幾次小便即可。

他指出，健檢時，尿蛋白試紙檢測驗結果為微量（+/-）時，顯示有異常尿蛋白的機會較低，如結果為1+時，異常尿蛋白機會較高，但仍有可能是正常的，測驗結果如為2+或3+，就應盡快到腎臟科門診確認尿蛋白量，探尋尿蛋白的原因。

吳文中表示，腎臟病可能出現的5大警訊包括，泡泡尿等尿液異常、血尿、蛋白尿等情況，其次為水腫，下肢水腫按壓後皮膚凹陷無法馬上回彈，此外高血壓、貧血、疲倦感都是警訊。

防治腎臟病要注意一些事項，包括不要任意自行服用止痛劑，恐傷肝、傷腎；避免暴飲暴食；未經醫師處方勿亂服成藥；應持續進行333運動；腎臟病要請專科醫師診療；適量充份喝水、不憋尿；控制高血壓、糖尿病；喝標準無汙染的水，不可用飲料替代白開水；定期腎功能檢查；慢性腎衰竭病人應確實執行低蛋白飲食。

他提醒，慢性腎臟病患者定期回診追蹤很重要，醫師會依腎臟功能調整藥物及飲食，如果攝取過多蛋白質，或服用來路不明的中草藥、偏方、抗生素、消炎藥、顯影劑等，會加重腎臟負擔，加速腎臟病惡化；及早借助專業醫療衛教與追蹤，可有效延緩腎功能退化問題，部苗腎臟照護團隊提供相關保健諮詢服務，洽詢專線037-261920轉2184周慧琴衛教師。

腎臟病 醫師 健康飲食

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