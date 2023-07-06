「冬病夏治」好時節 中醫師：三伏貼要把握這三天

近日天氣非常炎熱，中央氣象局預報未來幾日將持續飆高溫。全國中醫師公會全聯會今舉行「冬病夏治-三伏貼可改善體質」記者會，北市聯醫仁愛院區中醫科主治醫師王明仁表示，今年7 月 11 日、 7 月 21 日、 8 月 10 日，是中醫領域所說的「三伏天」，最適合調理冬天蓄積於體內的「虛寒」，民眾可至鄰近中醫診所請中醫師調配適合自身體質的方劑。

台北慈濟醫院中醫部主治醫師林亞萱表示，這幾年全球都在新冠肺炎疫情下，社區流傳染病已不若往常的規律性，但三伏天是中醫領域針對過敏性疾病、民眾預防感冒提供「灸貼」的熱門時節。

林亞萱說，氣喘人口每年以 50% 的速度大幅成長，根據台北市的統計中，過敏性鼻炎盛行率高達 53 %，鼻過敏患者亦有25%合併有氣喘、異位性皮膚炎或蕁麻疹。

林亞萱指出，三伏貼則是利用一年之中最炙熱的氣候，此時人體陽氣旺盛之時扶助正氣，「益火之源，以消陰翳」，預防冬季舊病復發，可減緩病症及發作次數，慢性支氣管炎、久咳怕冷、胃寒腹瀉、體質虛弱、容易反覆感冒、痛經及月經不調、風寒濕性關節疼痛皆可使用三伏貼治療。

王明仁提醒，一般治療疼痛患者，若同時具有虛寒體質、容易過敏，就會建議使用三伏貼來調理身體，但若是同時有使用「免疫調節藥物」，可能貼上後會已引起過強的免疫反應；或皮膚容易感染、有傷口也都要特別小心，三伏貼的部位可能會起一些小水泡，會有感染疑慮，中醫都會根據病患病史、用藥狀況對症下藥。

三伏貼的治療次數也相當重要。王明仁說，今年7 月 11 日、 7 月 21 日、 8 月 10 日分別是三伏天的初伏、中伏、末伏，若只貼一兩次恐無法達到完整療效，其實有些人體質較為虛寒也可以貼超過三次。

王明仁指出，台灣因為天氣炎熱，除了三伏天的日子外，只要天氣熱就可以進行，三伏天原理即為「冬病夏治」，在最炎熱的時節調理冬天虛寒性的問題，暑假期間也很多家長帶著小朋友來看診，但小朋友皮膚柔嫩，貼的時間建議為成人時間的一半，每次約莫2小時即可。