台南護蟹！上千抱卵母蟹降海釋幼 環團期更友善環境

每年6至11月是凶狠圓軸蟹降海釋幼的繁殖季，台江國家公園及台南社大從上周末起分別在安南區青草崙、鹽水溪下游陸續展開護蟹行動，數量已超過2千隻，其中青草崙的凶狠圓軸蟹為國內最大族群，去年單日量出現上千隻，4日晚則是800多隻，預估昨晚更多，也是年度盛事。

台江國家公園管理處表示，該處與墾丁國家公園管理處，長期投入陸蟹保育，也逐步獲得機關團體的回響與協助，上月底更聯合公路總局第三區養護工程處、經濟部水利署第六河川局、警政署保七總隊第八大隊、台南市社區大學研究發展學會、屏東環境保護聯盟及博士劉烘昌等13個陸蟹保育相關專家、機關團體結為聯盟，共同簽署護蟹宣言，期望未來經由更縝密的跨域合作，透過保育研究、監測調查、環境教育及友善工程等方式，引導更多人加入守護陸蟹的行列，以達到人蟹共存的永續目標。

台南市城西里夢幻湖及周邊海岸林是台江國家公園潮上帶陸蟹物種多樣性最高的地區，此處的兇狠圓軸蟹族群是台灣最大族群，每年6至11月的新月及滿月過後，兇狠圓軸蟹會集體遷徙，橫越青草崙防汛道路及堤防降海釋幼，7、8月為釋幼高峰。

台江國家公園管理處從7月2日到6日展開5天的護蟹，數量已超過1千多隻，其中4日晚的846隻最多，昨晚的數量也不少，目前統計中。台江國家公園內的凶狠圓族蟹散布在濱海林地、濕地、紅樹林區，依照2021年調查，青草崙凶狠圓軸線族群超過4千隻。

台南市區民權路4段抽水站處附近濕地也有凶狠圓軸蟹，去年台南社大護蟹時發現有圓軸蟹被壓死在堤防旁的防汛道路上，請市府在此立起警告標示，提醒機車族經過時不要壓到準備月拓堤防，要大鹽水溪下卵的母蟹。

但最近社大學員護蟹時，仍發現道路上有被壓死的母蟹，也發現和緯路延長工程，因中間設分隔島，會影響附近濕地的母蟹降海釋幼，由於此處近30公頃魚塭溼地將開闢科技專區，除了整個生態環境受影響，也大幅壓縮圓軸蟹的生長空間。