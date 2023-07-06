曾獲米其林推薦的北市海鮮餐廳疑食物中毒 衛局稽查8缺失 限7/8前改善

台北市中山區一間曾獲米其林推薦的海鮮餐廳發生疑似食物中毒事件，衛生局7月1日接獲醫院通報，16位民眾6月30日晚間食用該店供應餐食，迄今已4人陸續有噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛症狀並就醫。業者回應，應與龍蝦三明治有關，允諾賠償消費者。衛生局獲報當天稽查發現8項衛生缺失，限期7月8日前改善，如複查不合格將開罰。

衛生局指出，7月1日接獲通報，即前往醫院關心民眾健康與攝食調查，且依食品安全衛生管理法到餐廳現場衛生稽查，以及疑似食品中毒調查與環境檢體採樣。衛生局也在市府單一陳情接獲民眾陳情，6月29日尚有另外20人前往用餐出現身體不適症狀，不過尚未接獲醫療院所通報。

衛生局食品藥物管理科長陳怡婷說，在該餐廳現場查有食材未墊高直接置於地面、員工食物及飲料未專區放置、製作食物人員未配戴帽子、食材未覆蓋、未有食品作業人員體檢報告、食材和洗碗精未分區放置、抽油煙機不潔、病媒消毒資料未能立即提供，一共8項衛生缺失，已命業者7月8日前限期改善。

陳怡婷表示，醫院與衛生局已採集病患及餐廳環境檢體，要判定是否為一起食品中毒案件，須待醫院採集人體檢體及衛生局採集環境檢體結果出爐，約需2周，經綜合研判如屬食品中毒案件，將依違反食品安全衛生管理法第15條規定，可處6萬元至2億元罰鍰。

餐廳負責人胡先生回應，查看6月29、30日菜單，初步研判應與料理「龍蝦三明治」有關，因食用該料理的消費者均有上吐下瀉等身體不適情形，詳細原因仍待檢驗結果，目前已停售該道菜，事發營業迄今無消費者反映不適。

胡先生說在地經營40年，此次食安問題發生時，自己對消費者非常過意不去，強調「賠償一定會有」，會退還消費者當天餐費，如有就醫看診單據也會依金額補償，也會準備每人3600元紅包慰問；衛生局稽查環境缺失部分，店家承諾會改善。