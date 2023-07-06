李玟辭世憂鬱症引關注 專家提醒應陪伴支持

歌手李玟驟逝令人唏噓，憂鬱症議題再引關注。專家提醒，一般人常會對當事人說加油或不要想太多，可能反而讓對方認為不了解他，應陪伴支持、傾聽，移除危險物品，尋求專業協助。

歌手李玟的姊姊李思林昨天在臉書（Facebook）發文表示，李玟數年前不幸染上抑鬱症，長時間抵抗病魔下近日病情急轉直下，7月2日在家中輕生，5日在醫院搶救無效過世，享年48歲。

衛生福利部八里療養院職能治療科主任、台灣社會心理復健協會理事長張自強今天告訴中央社記者，抑鬱症也就是台灣所熟悉的憂鬱症。

張自強表示，當親友長期飽受憂鬱情緒困擾時，一般人常會對當事人說加油或是要當事人不要想太多，但這些或許不是憂鬱症患者最想聽到的，「反而會讓當事人覺得你不了解他」。

張自強指出，憂鬱症患者常因久病未癒或生活壓力未減，而在最後撐不下去又找不到支持力量時萌發輕生念頭，當親友出現以下警訊，可能有自殺風險應多加注意，包括突然把心愛或重要東西送人、突然傳訊息給久未聯繫的朋友、突然講話速度變慢且不願意與人溝通、一次服用大量藥物、直接找尋尖銳或是刀子企圖割腕或近期常閱讀或尋找有關死亡資料等。

當親友出現自殺意念或行為，張自強表示，應盡速陪伴給予支持，傾聽並試著引導情緒宣洩，移除刀子、剪刀、繩索、玻璃等危險物品，等待對方情緒緩和後協助就醫與尋求專業協助。

他指出，很多自殺原因常是一個念頭或壓力所致，生活中常會面對許多壓力，壓力大小取決於壓力來源，當關鍵不在於事件發生的大小而是「想法」，若把事情往正面的方向去想，自我想法也就影響到最終的結果。

張自強說，建立正向思考如回想過去的成就重建信心、將世事往好的一面想、選擇參與能帶來歡愉的活動等，同時學習壓力處理的技巧，比方說呼吸調節法、肌肉放鬆法、兼顧飲食運動調節法等，才能降低憂鬱情緒所造成的影響，避免憾事發生。

憂鬱症就醫率低是台灣照護主要瓶頸，國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心副研究員吳其炘曾分析，近年精神科基層診所、心理諮商服務據點快速增加，86.1%民眾可以在30分鐘內到達，費用大多僅需百元左右，但多數未治療原因可能來自對憂鬱症認知不足，或是擔心污名化。

中醫對憂鬱症也有幫助。林口長庚紀念醫院中醫部陳俊良表示，中醫強調早期發現、早期預防，且西藥吃多了難免有副作用，中醫可輔助減緩；憂鬱症多半是肝氣鬱結，會有些陰虛、火旺、自律神經失調、焦躁等症狀，可使用疏肝解鬱、鎮定安神的中藥，配合針灸調節內分泌系統也會有效果。