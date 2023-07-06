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三大通勤月票逾350萬人次使用 這運具破百萬最多人使用

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
北中南三大生活圈公共運輸通勤月票截至昨天（5日）已約有350.6萬人次使用，其中又以捷運(含輕軌)173.5萬人次最多。本報資料照
北中南三大生活圈公共運輸通勤月票截至昨天（5日）已約有350.6萬人次使用，其中又以捷運(含輕軌)173.5萬人次最多。本報資料照

北中南三大生活圈公共運輸通勤月票上路，截至昨天（5日）已約有41.4萬人次加值購買公共運輸通勤月票方案、350.6萬人次使用，其中又以捷運(含輕軌)173.5萬人次最多，其次為公車(含市區公車及公路客運)130.4萬人次，第3則為台鐵31.9萬人次。

根據交通部公路總局統計，三大生活圈公共運輸通勤月票上路5天累計已有41.4萬人次加值，基北北桃生活圈28.6萬人次、中彰投苗生活圈2.1萬人次、南高屏生活圈10.7萬人次，昨天共新增約2.3萬人次。在使用月票搭乘部分，截至昨天已有350.6萬人次使用，其中又以捷運(含輕軌)173.5萬人次最多，基北北桃約佔163.5萬人次、中彰投苗生活圈2.4萬人次、南高屏生活圈7.6萬人次。

公路總局也說，第2多人使用的為公車(含市區公車及公路客運)130.4萬人次，基北北桃有118.4萬人次、中彰投苗生活圈9.4萬人次、南高屏生活圈2.6萬人次；緊接為台鐵31.9萬人次，其他運具(含公共自行車及渡輪)也有14.8萬人次，其中基北北桃生活圈11.9萬人次、中彰投苗生活圈0.9萬人次、南高屏生活圈2萬人次。

交通部先前表示，北中南三大生活圈月票涵蓋11縣市，基北北桃預估可達50萬人使用、中彰投苗4萬人、南高屏8萬人。有官員進一步分析，雙北原先就有1280月票可奠定既有捷運需求人次，從使用運具種類來看也明顯觀察到仍以捷運使用為大宗，且主要集中在基北北桃生活圈；台鐵為此次新加入運具，後續使用人次有望持續上漲。

事實上，通勤月票上路5天，台鐵已有31.9萬人次，換算每日約有近6.4萬人次使用，但台鐵系統相較其他運具整合困難，另搭配10縣市社福卡同步上線，現每日至少有數百起刷卡異常事件，不僅基層苦嘆為此加班到半夜，民眾也擔心越多人使用越塞，交通部近日也將急召票證廠商，預計兩周內降低刷卡異常問題。

台鐵 捷運 公車

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