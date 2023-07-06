快訊

升學率是優勢！園區實中搶資優生 社區高中恐成死水？

Threads速吸500萬人讓祖克柏貼哏圖笑推特！網列3大點看衰「在華人圈紅不起來」

知名藝術家涉長期性侵少女 被害人的母親曾燒作品洩憤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

驚！早期肺癌治療後達7成機率復發 免疫療法助降復發率

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
高雄長庚醫院內科部副部長王金洲（左）、林口長庚胸腔外科主任趙盈凱（右）說明早期肺癌患者治療的建議方針。 記者陳雨鑫／攝影
高雄長庚醫院內科部副部長王金洲（左）、林口長庚胸腔外科主任趙盈凱（右）說明早期肺癌患者治療的建議方針。 記者陳雨鑫／攝影

過去肺癌很難聽到組織「病友會」，過去晚期才被診斷的患者高達75％，接受治療沒多久，不到5年就可能離世。但隨著檢驗檢查工具愈見靈敏，早期肺癌診斷率從過去的12％上升到20％。高雄長庚醫院內科部副部長王金洲說，早期肺癌診斷率提高，但仍需面對術後復發率約有4到7成的課題。過去肺癌術前輔助治療以化療為主，但效果有限，現在加入免疫療法，讓患者病理緩解率增加11倍，延緩復發及降低死亡風險。

王金洲表示，肺癌蟬聯十大癌症死因第一位已19年，原因與確診已晚期，無法手術有絕大關係。根據高雄長庚數據，過去第一期被診斷比率僅12％，第三期到第四期被診斷比率為75％，2016年後，第一期被診斷的比率才提升至20％。

早期肺癌患者可透過手術，治療是以「根治」為目標，但晚期確診患者幾乎無法進行手術，僅能靠化療、放療、標靶以及免疫療法，協助「延長」存活期，目前晚期肺癌治療方法中，仍以標靶治療效果最好，但效果較好的僅非小細胞肺癌，台灣約5到6成晚期肺癌患者屬於非小細胞肺癌，其餘類型的肺癌，標靶投藥的效果有限。

林口長庚胸腔外科主任趙盈凱說，早期肺癌患者增加，接受手術治療後，仍有復發的可能，術前的輔助治療，若能協助殺死癌細胞，有助降低復發機率。過去是術前先做輔助性化療，效果有限，五年存活率約45％，與沒有使用術前輔助化療的患者相比，僅增加5％，即使術後再加碼做輔助化療，五年存活率為64％，也僅高於沒有做術後化療的患者4％。

趙盈凱說，近年嘗試輔助化療加上免疫療法，降低早期肺癌患者復發率，若以病理完全緩解（意指監測不到任何癌細胞）為目標，採取術前輔助化療者，病理完全緩解比率為2.2％，如果是採取術前輔助化療加上免疫治療，則有24％可達到病理完全緩解。兩者相差11倍。

趙盈凱說，合併免疫療法的患者，治療一年後沒有復發或肺癌期別再進展的比率達76％，比僅使用術前輔助化療者，多出10％。

王金洲說，早期肺癌患者術前輔助化療加上免疫療法，目前採自費，約要價30到40萬元，術後輔助化療加免疫療法，則約要價100萬元。他相信未來免疫療法的發展會愈來愈好，幫助更多患者可以得到治癒的機率。

高雄長庚醫院內科部副部長王金洲說，晚期肺癌患者多數難以手術，標靶藥物是目前對晚期肺癌最有效的投藥武器。記者陳雨鑫／攝影
高雄長庚醫院內科部副部長王金洲說，晚期肺癌患者多數難以手術，標靶藥物是目前對晚期肺癌最有效的投藥武器。記者陳雨鑫／攝影
林口長庚胸腔外科主任趙盈凱說，早期肺癌患者術後仍有一定機率會復發，建議可採術前輔助化療加上免疫療法，降低復發機率。記者陳雨鑫／攝影
林口長庚胸腔外科主任趙盈凱說，早期肺癌患者術後仍有一定機率會復發，建議可採術前輔助化療加上免疫療法，降低復發機率。記者陳雨鑫／攝影

肺癌 患者 手術

延伸閱讀

肺癌篩檢國際論壇 桃園市府：中央應擴大補助

LDCT早期揪出新國病 桃園市擴大肺篩國際論壇分享推動經驗

大學生罹晚期肺癌去世 免費癌篩早期發現治癒率達9成

桃園肺癌國際論壇專家解讀LDCT篩檢數據 守護國人健康

相關新聞

天氣好熱 雙北花東恐飆38度極端高溫

中央氣象局發布高溫資訊（紅色），西南風影響，台東縣地區已有焚風發生，今天中午前後花蓮縣地區為紅色燈號，有連續出現38度極...

台東長濱上午9時飆37.6度高溫 氣象局高溫資訊續亮紅燈

根據中央氣象局觀測資料顯示，台東縣長濱測站今天上午9時已經出現37.6度高溫，其次為台北市社子35.7度、花蓮縣水璉35...

對憂鬱症患者說加油、別想太多 專家：當事人認為你不懂他

巨星李玟不敵憂鬱症輕生離世，享年48歲，消息一出震驚海內外粉絲，專家表示，當親友長期飽受憂鬱情緒困擾時，一般人常會對當事...

嚇歪！ 婦科名醫美國骨折 急診醫6分鐘診斷要價50多萬

「原本以為只要5萬多台幣，誰知道拿到帳單居然要50多萬」台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑日前與太太及友人於美國阿拉斯加滑雪，不...

三大通勤月票逾350萬人次使用 這運具破百萬最多人使用

北中南三大生活圈公共運輸通勤月票上路，截至昨天（5日）已約有41.4萬人次加值購買公共運輸通勤月票方案、350.6萬人次...

環保署預告溫室氣體增量抵換草案 違者最高罰100萬元

現行凡是開發面積達50公頃以上的環評案，皆需提出溫室氣體抵換承諾。因應「氣候變遷因應法」上路，環保署預告「溫室氣體排放量...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦