驚！早期肺癌治療後達7成機率復發 免疫療法助降復發率

過去肺癌很難聽到組織「病友會」，過去晚期才被診斷的患者高達75％，接受治療沒多久，不到5年就可能離世。但隨著檢驗檢查工具愈見靈敏，早期肺癌診斷率從過去的12％上升到20％。高雄長庚醫院內科部副部長王金洲說，早期肺癌診斷率提高，但仍需面對術後復發率約有4到7成的課題。過去肺癌術前輔助治療以化療為主，但效果有限，現在加入免疫療法，讓患者病理緩解率增加11倍，延緩復發及降低死亡風險。

王金洲表示，肺癌蟬聯十大癌症死因第一位已19年，原因與確診已晚期，無法手術有絕大關係。根據高雄長庚數據，過去第一期被診斷比率僅12％，第三期到第四期被診斷比率為75％，2016年後，第一期被診斷的比率才提升至20％。

早期肺癌患者可透過手術，治療是以「根治」為目標，但晚期確診患者幾乎無法進行手術，僅能靠化療、放療、標靶以及免疫療法，協助「延長」存活期，目前晚期肺癌治療方法中，仍以標靶治療效果最好，但效果較好的僅非小細胞肺癌，台灣約5到6成晚期肺癌患者屬於非小細胞肺癌，其餘類型的肺癌，標靶投藥的效果有限。

林口長庚胸腔外科主任趙盈凱說，早期肺癌患者增加，接受手術治療後，仍有復發的可能，術前的輔助治療，若能協助殺死癌細胞，有助降低復發機率。過去是術前先做輔助性化療，效果有限，五年存活率約45％，與沒有使用術前輔助化療的患者相比，僅增加5％，即使術後再加碼做輔助化療，五年存活率為64％，也僅高於沒有做術後化療的患者4％。

趙盈凱說，近年嘗試輔助化療加上免疫療法，降低早期肺癌患者復發率，若以病理完全緩解（意指監測不到任何癌細胞）為目標，採取術前輔助化療者，病理完全緩解比率為2.2％，如果是採取術前輔助化療加上免疫治療，則有24％可達到病理完全緩解。兩者相差11倍。

趙盈凱說，合併免疫療法的患者，治療一年後沒有復發或肺癌期別再進展的比率達76％，比僅使用術前輔助化療者，多出10％。