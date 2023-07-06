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熱傷害未成年創近3年2.3倍 2徵兆應速離高溫環境

中央社／ 台北6日電

全台出現極端高溫，氣象專家提醒，9日前中北部白天高溫時間可能再延長，衛福部統計，今年未成年熱傷害創近3年2.3倍，孩子突然出現疲倦、活動力減退2大徵兆，應速離高溫環境。

根據衛生福利部熱傷害就診統計人次，去年7月整個月總計775人次，但今年7月才統計到這個月份的第5天，熱傷害就診人次已累積136人次。進一步分析通報急診就醫資料，截至今年6月30日，18歲以下族群因熱傷害就診89人次約為近3年就醫人次2.3倍。

正值暑假來臨，是孩子參加室內外各類活動的好時機，但近期連續多天出現極端高溫，衛生福利部國民健康署今天發布新聞稿，提醒家長留意兒童熱傷害危險，署長吳昭軍建議儘量避開上午10點至下午2點的時段外出，降低因為高溫而造成的傷害，提供4招預防兒童熱傷害建議。

第1招是穿著輕便，在穿著上以淺色與透氣材質的衣服為主，讓孩子穿著與成人一樣感到舒適相同厚度的衣物，並在幼兒衣著上不建議有過多的包覆；第2招為遮陽通風，外出時，選擇有防紫外線遮陽帽或選用適合的防曬用品。

若使用推車時，建議應選擇有透氣的遮陽布；另外，新手爸媽在揹寶寶外出，使用背巾或背帶時，可以優先選用透氣舒適的材質，避免悶熱，也別忘了要選擇通風陰涼處休息。

第3招是時時喝水，不論在室內或室外，適時適量補充水分，避免瞬間大量補充水分或冰水，不以含糖飲料取代，保持人體所需水分，避免脫水等症狀；第4招為留心孩童，以小型交通車（娃娃車）為例，每次下車時，務必確實檢查孩童是否已下車，避免因孩子睡著，留置車內發生憾事。

另外，以轎車為例，不可因孩子在睡覺或大人下車處理事情很迅速為由，就將孩子獨自留置車內且車門反鎖，應將孩子一併帶下車，以避免危險事情的發生。若在活動過程發現孩童身體不適，應立刻停止，並儘快休息與補充水分。

國健署提醒，當兒童身體疑似出現熱傷害徵兆時，如疲倦、活動力減退等症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫，如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等、飲用加少許鹽的冷開水或電解質飲料；若出現噁心嘔吐、輕微意識混亂、感覺快要昏倒，體溫持續上升等，應儘速就醫。

高溫

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