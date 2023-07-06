李玟憾事 醫師：避免連鎖效應 多提供紓緩憂鬱解方

國際天后李玟輕生離世，引起歌迷震驚，李玟生前憂鬱症引起關切，嘉義市身心醫學科醫師、知心連冀診所院長李連冀說，勿鉅細靡遺地描述、或戲劇化呈現輕生歷程，以免造成不良影響。尤其是知名明星自殺，早期如張國榮、倪敏然、崔真實等人，在當時就造成更多影響效應。

李連冀說，未能即早辨識出憂鬱症治療，可能惡化而有嚴重自責、退縮、無望感、無助感甚至想自我了斷的念頭。別輕忽睡眠、情緒、飲食習慣變得無法控制所要傳遞出來的訊息，因生理因素所造成的身心困擾很難用個人的意志力，或由外人的三言兩語鼓勵就有辦法改善。

季節性憂鬱症目前採用SSRIs或SNRIs藥物治療都有很好療效，而且這類的藥物沒有成癮性疑慮，依照醫師的指示服用可以感受到身體的元氣慢慢在恢復，會漸漸地有動力去做事情及克制食慾，並改善睡眠品質。

家人及朋友的關懷是很重要的，陪伴他們就醫並在白天時到常到戶外走走，更可以幫助他們找回原來的自己。身體製造血清素的必要營養素可以從食物中攝取。如：乳製品、香蕉及堅果類等食物。此外，雞肉、牛肉、菠菜、巧克力、五榖雜糧、蛋、海藻等，也是能補充血清素的食物來源。適當的運動以及森林芬多精也都是使心情開朗的好方法。