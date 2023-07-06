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環保署預告溫室氣體增量抵換草案 違者最高罰100萬元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環保署預告「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」草案，將增量抵換機制從「環評審查建議」提升至「法規命令」要求；若開發單位違反增量抵換規定，最高可處100萬元罰鍰，且屆期仍未補正，可按次連罰。聯合報系資料照
環保署預告「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」草案，將增量抵換機制從「環評審查建議」提升至「法規命令」要求；若開發單位違反增量抵換規定，最高可處100萬元罰鍰，且屆期仍未補正，可按次連罰。聯合報系資料照

現行凡是開發面積達50公頃以上的環評案，皆需提出溫室氣體抵換承諾。因應「氣候變遷因應法」上路，環保署預告「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」草案，將增量抵換機制從「環評審查建議」提升至「法規命令」要求；若開發單位違反增量抵換規定，最高可處100萬元罰鍰，且屆期仍未補正，可按次連罰。

為促進環評開發單位進行溫室氣體減量，環保署2020年發布「溫室氣體排放量增量抵換處理原則」，要求開發面積達50公頃以上的園區、工廠設立及天然氣以外火力發電、汽電共生廠等開發案件，都應提出增量抵換承諾，抵減開發時增加的溫室氣體排放量。

氣候變遷署籌備處副主任黃偉鳴表示，原先增量抵換相關辦法是設計於環評階段，現在則是由環評審查提升位階至法規命令。草案內容規定，溫室氣體排放量增量抵換比率每年至少10％，連續執行至少10年，事業應在環評審查通過後、營運前，向主管機關申請溫室氣體增量抵換，並提報溫室氣體排放量增量抵換執行報告。

黃偉鳴表示，若已通過環評，但要申請變更內容或審查結論的話，應重新辦理環評審查，而溫室氣體排放量增量達10％以上者，也應依法進行溫室氣體增量抵換，舉例來說，竹科管理局為達到增量抵換要求，現以每量1500元價格，規畫分2年收購10萬輛太舊換購電動機車減量效益。

黃偉鳴說，現行取得電動機車減碳是為符合環評要求，未來草案正式實施後就是法規命令，須進行環評的開發單位若未能達到每年增量抵換比率至少10％者即可開罰，依氣候法第52條規定，可處10萬元以上、100萬元以下罰鍰，屆期仍未補正，可按次連罰。

至於抵換來源，黃偉鳴表示，包含自願減量專案及溫室氣體抵換專案等取得的減量額度；環保署認可老舊汽、機車汰換為電動汽、機車的額度等；農委會未來也會設計如汰換漁船集魚燈設備為發光二極體（LED）集魚燈設備、汰換老舊農機為電動農機等的方法學和平台，供有需求的業者抵換。

環評 環保署 電動機車

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